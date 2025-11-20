El pueblo mágico de Andalucía ideal para visitar en otoño: casas encaladas, chimeneas humeantes y vistas a Sierra Nevada

En la parte más alta del pueblo, una pareja que acaba de cenar en un restaurante decide asomarse a un mirador para ver el barranco. Hace un frío seco que anuncia la proximidad del invierno. No lo pueden ver en ese momento, pero en la ... cumbre del Veleta hay un penacho de nieve. Huele a leña, las chimeneas de las casas cercanas están encendidas. Apenas se escucha ningún ruido y el Valle del Poqueira está casi a oscuras, salvo por algunas luces aisladas de cortijillos diseminados aquí y allá.

De repente, la pareja se percata de algo. El cielo, sobre ellos, está claro, limpio y despejado. Sin embargo, debajo se ha desatado un espectáculo impresionante. Mirando al fondo, el valle se ilumina de naranjas, rosas y morados. De vez en cuando el color se hace más intenso y suena un ruido que tardan en identificar, aunque terminan cayendo en la cuenta: tienen bajo sus ojos una tormenta. Nunca habían visto algo así, las tormentas siempre las habían presenciado desde abajo, pero ahora están a casi 1.500 metros de altitud y eso es exactamente lo que están presenciando. Sería más exacto decir disfrutando.

Parece ficción, pero es rigurosamente cierto, ese pueblo existe y se llama Capileira. Es el más alto de los tres que componen el Valle del Poqueira –los otros dos son, por orden ascendente, Pampaneira y Bubión- y visitarlos, los tres, es casi obligatorio. Porque allí, sobre todo cuando el turista bullanguero de los domingos ha vuelto a lo que ingenuamente llama civilización, se disfruta la paz en un ambiente único, tan precioso que puede atrapar para siempre. A muchos les ha ocurrido.

El Valle del Poqueira es probablemente la zona más visitada, concurrida e interesante de la comarca de la Alpujarra. Tiene algo menos de seiscientos habitantes y, a la pregunta tópica –qué se puede ver allí- se debe contestar alto y claro: todo. Porque absolutamente todo lo que hay allí merece la pena. Sin prisas, eso sí, que allí sí que son malas consejeras. Desde el punto más bajo, donde está el ayuntamiento, hasta el más elevado, donde las casas van desapareciendo y sólo queda una estrecha carretera que lleva hasta el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada, Capileira es un espectáculo.

Vista de Capileira con la sierra, nevada, al fondo ideal

Es de los pocos pueblos alpujarreños que conserva su arquitectura original: calles estrechas y empinadas que no siguen una línea recta, sino que serpentean. Casas bajas, de dos o tres alturas como mucho, de piedra o ladrillo pero casi todas encaladas de blanco, coronadas por una chimenea. Algunas formando tinaos, una especie de estructura voladiza que permite pasar por debajo, como si fuera un cobertizo.

Es lo que queda de la tradicional vivienda de la zona, con una planta baja destinada a almacenes de grano o establos, y una superior donde habitaba la familia. Aunque para hacerse una idea más aproximada de cómo se vivía allí hace más de un siglo, lo mejor es visitar el Museo Etnográfico Pedro Antonio de Alarcón, donde además de ver objetos de la época, ofrecen explicaciones muy sabias.

Monumentos, como tales, no hay. Es cierto que la iglesia parroquial, que honra a la Virgen de la Cabeza, es pintoresca y apetece conocerla. Pero como parte de un paseo más amplio por calles que casi nunca son llanas, tachonadas de tiendas de artesanía y de productos típicos, de bares y tabernas, de fuentes en las que hay que pararse a beber aunque no se tenga sed, porque el agua llega pura y fría para recordar al viajero que es lo mejor que hay.

Desde casi cualquier esquina se ve el Valle del Poqueira, sobre el que el pueblo se asoma continuamente. Es una delicia verlo siempre, pero sobre todo cuando han caído las primeras lluvias y se ha teñido de verde. Si se presta atención, al fondo se escucha el rumor del río, más poderoso cuanto más crecido. Apetece penetrar en ese entramado de naturaleza y para eso no faltan senderos, bien señalizados pero que hay que transitar siempre con cuidado, porque abundan los insensatos y, en consecuencia, los accidentes.

De las fuentes de Capileira mana un agua fría y pura que se bebe sin sed abc

Capileira es un buen sitio para ir con niños, por cierto, porque así pueden desarrollar su gusto por la belleza natural en esos senderos. Es bastante probable que se olviden de las tablets y demás artefactos electrónicos que allí están de más. Y tienen parques bien provistos a su disposición, además.

Tampoco escasean los sitios donde reponer fuerzas, altos en el camino en los que apreciar la gastronomía de la zona. Es difícil decantarse por algún sitio en concreto, pero desde luego el Corral del Castaño, en la Plaza del Calvario, a tiro de piedra literalmente de la iglesia, es un restaurante que merece mucho la pena. Aunque en esa misma plaza hay otras dos alternativas, y en la calle contigua otras dos o tres. En fines de semana conviene reservar con antelación.

Si el viaje incluye estancia, hay hoteles recomendables. La Finca Los Llanos, en la parte más alta –la de la tormenta bajo los pies- tiene una buena relación calidad precio, algo que también le ocurre al Real de Poqueira, justo en el centro, acogedor y bien atendido. Pero si se prefiere un apartamento o una casa, la oferta de viviendas rurales es amplia, variada y por lo general muy satisfactoria.

El viaje de regreso puede y hasta debe incluir una parada en Bubión y otra en Pampaneira. Sobre todo en este último pueblo hay un buen número de tiendas de artesanía y productos típicos, por ejemplo lasjarapas, que son alfombras multicolores de distinto tamaño, hechas sobre todo de lana, que en algunos sitios todavía se tejen a la antigua usanza.

Y puestos a llevarse algún souvenir, es muy sensato decantarse por los que se comen y se beben, porque en la Alpujarra hay buenos embutidos, buen queso y vino que ya se sabe hacer en condiciones, muy alejado del llamado Costa que se vendía en garrafas de plástico. Ahora se ofrece en botellas y se elabora en bodegas cercanas de gran prestigio, como Barranco Oscuro.