El pueblo de Huelva que es como una postal y tiene una playa fluvial ideal para agosto

Muy cerca de la frontera con Portugal, en la provincia de Huelva, se encuentra una localidad con mucha historia, hermosos paisajes y una playa fluvial que enamora a todo el que la visita: Sanlúcar de Guadiana.

Su ubicación está en una colina que cae hacia el río. Esto, junto a la luz que le da el encalado de sus casas, sus cuestas, el pequeño puerto fluvial, los cañaverales de las riberas y la vista de Alcoutím, un pequeño y blanco pueblo portugués al otro lado del río, hacen que el conjunto del pueblo parezca sacado de una postal.

A pesar de su belleza general Sanlúcar de Guadiana tiene un atractivo que la hace ser aún más especial. Se trata de una playa fluvial, una joya natural con un arenal de unos 100 metros bañados por el río Guadiana, ideal para refrescarse y combatir las temperaturas de agosto así como para practicar deportes acuáticos.

Sanlúcar de Guadiana al atardecer vista desde la localidad de Alcoutím ayto.sanlucarguadiana

Actividades

El acceso a la playa fluvial es directo desde el pueblo y únicamente peatonal. Para los deportes, se puede dar un paseo en kayak, hacer paddel surf, waterball o flyboard. Por sus alrededores se puede practicar senderismo y tiro con arco.

También cuenta con un pequeño puerto al que llegan turistas en sus embarcaciones por el cauce del río. Este divide al pueblo y hay lugareños que lo cruzan a nado.

La equipación de esta playa fluvial de la zona del Andévalo onubense se completa con un restaurante de cocina tradicional, El cañizal, y un Beach club en el que poder disfrutar de un café o un combinado al caer el sol y contemplar el bello atardecer con las estampas que ofrece.

Además de este patrimonio natural, el pueblo alberga un castillo, la fortificación de San Marcos catalogada como la más importante de la raya de Huelva, en estrecha relación física y cultural con su oponente portuguesa; y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Flores, de carácter rural y gran valor histórico.

Puerto de la localidad de Sanlúcar de Guadiana ayto.sanlucarguadiana