VIAJAR

Así es el pueblo que entregaron a los Reyes Católicos en Andalucía y que tiene menos de 1300 habitantes

Está situado en la falda norte de Sierra Nevada, en la comarca de Los Filabres-Tabernas y a 67 kilómetros de distancia de la capital almeriense

Vista de Abrucena en la provincia de Almería
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Junto a las faldas de Sierra Nevada, en la provincia de Almería, se encuentra Abrucena, un pequeño municipio andaluz con menos de 1.300 habitantes que conserva en sus calles encaladas siglos de historia, con un pequeño patrimonio arquitectónico, pero un entorno natural de ... gran valor. Se ubica en un corredor que comunica con el Marquesado de Zenete, en la provincia de Granada.

