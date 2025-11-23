Suscribete a
El pueblo más bonito de Cádiz en Navidad

Este enclave es un lugar absolutamente mágico que se puede disfrutar de manera especial en fiestas navideñas

La plaza de España de Grazalema se llena de actividad y de magia con la llegada de la Navidad
La plaza de España de Grazalema se llena de actividad y de magia con la llegada de la Navidad
Alberto Flores

Cerca del cielo, entre enormes montañas, bosques de pinsapos y rodeado de una fauna única en toda España, se encuentra el municipio gaditano de Grazalema. Sin lugar a dudas, Grazalema es la joya de la corona de la preciosa sierra a la que da ... nombre y prueba de ello son los miles de visitantes que acuden a ella a lo largo de todo el año a disfrutar de sus encantos.

