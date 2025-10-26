Este pueblo de Andalucía tiene una plaza de toros 'gemela' a la Maestranza de Sevilla

El municipio de Antequera, situado en el corazón de Andalucía, guarda una plaza de toros que los expertos consideran 'gemela' a la Real Maestranza de Sevilla. La similitud se aprecia nada más cruzar sus puertas: las arquerías de medio punto ... , la galería porticada y la cal que refleja la luz dorada del mediodía evocan la elegancia sevillana. La plaza antequerana no es una copia, sino una obra con carácter propio que, por sus arcadas y su aire clásico, inevitablemente recuerda al coso sevillano.

La Oficina de Patrimonio Histórico de Antequera destaca el carácter singular del coso y su parentesco con la Maestranza. Los toreros que la conocen aseguran que «podría ser de primera» por la calidad de sus instalaciones y su armonía arquitectónica. El Ayuntamiento promovió una profunda rehabilitación entre 1984 y 2004 que respetó la estructura original de 1848 y añadió una galería interior con columnas toscanas y piedra caliza blanca. La reforma modernizó el coso, mejoró su accesibilidad y reforzó su valor arquitectónico sin alterar su carácter histórico.

La Plaza de Toros de Antequera amplía hoy su función y se consolida como escenario cultural de referencia. El coso acoge conciertos, representaciones teatrales y óperas que aprovechan su acústica y su forma semicircular. Durante las noches de verano, las arcadas blancas se iluminan y transforman el ruedo en un escenario abierto donde tradición y modernidad conviven con naturalidad.

Dolmen de Menga declarado como Patrimonio Mundial por la Unesco Turismo Antequera

La ciudad de Antequera ofrece al visitante un patrimonio que trasciende lo taurino. Los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral, junto a la Peña de los Enamorados y el Paraje Natural de El Torcal, están declarados Patrimonio Mundial por la Unesco por su extraordinario valor histórico y paisajístico. Este reconocimiento internacional confirma el valor excepcional de un paisaje donde la historia prehistórica y la geografía se entrelazan en perfecta armonía.

Desde el Ayuntamiento de Antequera subrayan que una ciudad que reúne una parte tan significativa del patrimonio histórico-artístico de la provincia, según sus estimaciones en torno al 80%, merece figurar entre los destinos imprescindibles para quienes disfrutan del arte, la historia y la cultura andaluza.

La ciudad reúne iglesias, conventos, palacios y miradores que resumen siglos de arquitectura y devoción. Las fachadas barrocas, los patios con aljibes y las portadas de piedra labrada convierten cada paseo por el centro histórico en una lección de arte y urbanismo andaluz.

Los museos de Antequera completan la oferta cultural del municipio con una visión que abarca desde la arqueología hasta el arte contemporáneo. El Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), ubicado en el Palacio de Nájera, reúne piezas que narran la historia local desde la prehistoria hasta la actualidad, entre ellas el célebre Efebo de Antequera, una de las esculturas romanas más valiosas de España.

Fachada exterior del Museo Conventual de las Descalzas Diputación de Málaga

El Museo Conventual de las Descalzas, instalado en un antiguo convento carmelita del siglo XVII, conserva un importante conjunto de arte sacro y permite recorrer los espacios originales del monasterio. El MAD Antequera, ofrece una programación de arte moderno y contemporáneo que conecta la tradición artística andaluza con las nuevas corrientes plásticas. Estos tres espacios resumen la amplitud cultural de una ciudad que combina pasado, fe y modernidad en un mismo recorrido.

El visitante que recorre Antequera descubre una ciudad que une historia, arte y paisaje. La plaza de toros, gemela de la Maestranza por su elegancia y proporción, actúa como símbolo de ese equilibrio. Los dólmenes, las iglesias, los museos y los miradores completan una experiencia que resume la esencia de Andalucía: la belleza de lo heredado y la fuerza de lo vivo.