Este pueblo de Andalucía tiene una plaza de toros 'gemela' a la Maestranza de Sevilla

El municipio malagueño combina su emblemático coso con un conjunto monumental que abarca dólmenes, museos y paisajes únicos

Plaza de Toros de Antequera
Alejandro Trujillo

Málaga

El municipio de Antequera, situado en el corazón de Andalucía, guarda una plaza de toros que los expertos consideran 'gemela' a la Real Maestranza de Sevilla. La similitud se aprecia nada más cruzar sus puertas: las arquerías de medio punto ... , la galería porticada y la cal que refleja la luz dorada del mediodía evocan la elegancia sevillana. La plaza antequerana no es una copia, sino una obra con carácter propio que, por sus arcadas y su aire clásico, inevitablemente recuerda al coso sevillano.

