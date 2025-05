La playa paradisíaca de Portugal a la que puedes viajar en coche desde Sevilla y está considerada una joya natural

Praia do Camilo en el Algarve portugués

Si estás buscando un rincón especial para tu próxima escapada, donde el mar se mezcla con paisajes de película y no necesitas coger un avión para llegar, apunta este nombre: Praia do Camilo. Esta pequeña joya del Algarve portugués está a poco más de tres horas en coche desde Sevilla, y es, sin exagerar, una de las playas más bonitas que puedes conocer en el sur de Europa.

Ubicada en Lagos, al oeste del Algarve, Praia do Camilo combina todo lo que podrías desear en unas vacaciones junto al mar: aguas cristalinas, acantilados impresionantes, arena dorada y un entorno que invita a desconectar. Un auténtico paraíso al que se llega bajando una escalinata de madera de unos 200 peldaños que, lejos de ser un inconveniente, se convierte en parte de la experiencia. Cada tramo te regala unas vistas espectaculares del océano Atlántico y de las formaciones rocosas que abrazan la playa.

Un rincón escondido con mucho encanto

Lo que hace especial a Praia do Camilo no es solo su belleza, sino también su ambiente. Es una cala pequeña, dividida por una enorme roca que tiene un túnel excavado a mano para poder pasar de un lado a otro. La sensación de estar en un sitio casi secreto es inmediata, sobre todo si llegas temprano, antes de que empiece a llenarse.

El agua es fría, como en casi todo el Algarve, pero tan transparente y limpia que cuesta resistirse al baño. Rodeada de altos acantilados, la playa ofrece un paisaje espectacular, perfecto para pasar el día relajado, hacer fotos o simplemente sentarse a contemplar el mar.

Cómo llegar desde Sevilla

Una de las grandes ventajas de Praia do Camilo es que puedes llegar fácilmente en coche desde Sevilla, sin preocuparte por vuelos ni traslados complicados. El trayecto dura unas tres horas y media, cruzando la frontera hacia el sur de Portugal por la A-22, conocida como la 'Via do Infante', hasta llegar a Lagos.

Una vez allí, el acceso a la playa está bien señalizado. Eso sí, conviene tener en cuenta que aunque hay bastante espacio para aparcar, el aparcamiento es limitado en temporada alta, así que lo ideal es madrugar un poco para encontrar sitio sin problema.

Qué ver cerca: Ponta da Piedade y otras playas de ensueño

Si tienes tiempo para explorar un poco más la zona, Ponta da Piedade es una parada imprescindible. Está muy cerca de Praia do Camilo y es uno de los paisajes más espectaculares del Algarve: acantilados de casi 50 metros de altura, grutas marinas y aguas de color esmeralda que puedes recorrer en barco o en kayak.

Las excursiones por esta zona no solo son asequibles, sino también una de las mejores formas de conocer la costa desde una perspectiva diferente. Hay salidas guiadas desde Lagos que te llevan a descubrir cuevas escondidas y pequeñas playas inaccesibles por tierra. Si te gusta el mar, esta experiencia no te la puedes perder.

Además, justo al lado de Praia do Camilo encontrarás otras playas igualmente recomendables, como Praia Dona Ana o Praia dos Estudantes, todas con ese encanto salvaje y fotogénico que caracteriza al sur de Portugal.

Consejos para disfrutar al máximo tu visita Llega temprano: no solo para evitar aglomeraciones, sino para disfrutar de la tranquilidad de la playa por la mañana y conseguir buenas fotos desde los miradores antes de que llegue mucha gente.

Equípate bien: lleva agua, algo de comida, sombrilla y protección solar. No hay chiringuitos ni servicios en la playa, así que conviene ir preparado.

No coloques tu toalla bajo los acantilados: por seguridad, ya que estos son de formación arenosa y pueden desprenderse en algunos puntos.

Quédate hasta el atardecer: si puedes, quédate a ver cómo cae el sol desde lo alto de las escaleras o desde Ponta da Piedade. La luz del final del día en este enclave es algo único.

Una playa de nombre curioso que merece la pena descubrir

Aunque no tiene ninguna relación directa, muchos visitantes suelen hacer mención al cantante colombiano Camilo cuando visitan esta playa. Esta coincidencia ha hecho que Praia do Camilo gane algo de notoriedad en redes sociales, y es común ver cada verano muchas publicaciones de este enclave paradisíaco acompañadas de canciones románticas del artista.

Y es que viajar al Algarve desde Sevilla es tan sencillo que cuesta creer que puedas estar en un lugar así en tan poco tiempo. Praia do Camilo es perfecta para una escapada de fin de semana o como parte de unas vacaciones más largas por el sur de Portugal. Así que si estás buscando un destino que combine belleza natural, aguas cristalinas y un ambiente relajado, sin duda este rinconcito del Algarve te va a sorprender.

