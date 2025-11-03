Suscribete a
El pequeño 'safari' de Andalucía que puedes hacer en tren por 10 euros

Un recorrido en tren permite observar de cerca ciervos, gamos y cabras monteses en semilibertad

Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Cazorla recibe miles de visitantes cada año. Es un territorio amplio y diverso que ofrece opciones para todo tipo de viajeros: desde quienes buscan senderos de montaña y naturaleza salvaje, hasta los que prefieren un plan tranquilo en familia. Pero una de las visitas más ... interesantes, y obligada si se viaja con niños, es el Parque Cinegético Collado del Almendral, un espacio de cien hectáreas donde la fauna ibérica se observa en semilibertad, en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).

