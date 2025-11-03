El pequeño 'safari' de Andalucía que puedes hacer en tren por 10 euros

Cazorla recibe miles de visitantes cada año. Es un territorio amplio y diverso que ofrece opciones para todo tipo de viajeros: desde quienes buscan senderos de montaña y naturaleza salvaje, hasta los que prefieren un plan tranquilo en familia. Pero una de las visitas más ... interesantes, y obligada si se viaja con niños, es el Parque Cinegético Collado del Almendral, un espacio de cien hectáreas donde la fauna ibérica se observa en semilibertad, en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).

El parque, situado junto al embalse del Tranco, se ha convertido en una de las principales propuestas de ocio natural en la provincia. La experiencia comienza en el Centro de Interpretación, donde se encuentra una pequeña exposición sobre la fauna y flora del entorno, además de una tienda, cafetería y zona de descanso. Desde allí parte el tren turístico, el gran atractivo del recinto: un recorrido guiado de unos cinco kilómetros que atraviesa los distintos ecosistemas del parque en un trayecto de unos 45 minutos.

Durante el recorrido, los visitantes pueden observar de cerca especies emblemáticas como ciervos, gamos, muflones y cabras monteses. No están encerradas, sino que se mueven en amplios recintos naturales, por lo que el contacto resulta más auténtico y respetuoso. En varios puntos del trayecto se realizan paradas interpretativas, en las que el guía explica curiosidades sobre el comportamiento de los animales, su alimentación o su papel en el equilibrio del ecosistema.

Además del recorrido en tren, el parque ofrece varias rutas a pie que complementan la visita. Una de las más accesibles es la del mirador del Castillo de Bujaraiza, a apenas 400 metros del centro de visitantes, que ofrece una panorámica espectacular del embalse del Tranco. Un poco más arriba, el mirador de las Ánimas combina vistas con una exhibición de aves rapaces, una de las actividades más populares entre los visitantes. Para los más aventureros, la subida al mirador Garita del Collado del Almendral recompensa con una panorámica de las cumbres del parque natural y zonas de descanso con mesas y telescopio.

Tren del Parque Cinegético de Cazorla Parque cinegético

El recinto cuenta con servicios pensados para facilitar la visita: aparcamiento gratuito, wifi, cafetería, tienda de productos locales y guardería para mascotas. También se permite la entrada de animales de compañía en ciertas zonas, algo poco habitual en recintos de este tipo.

El precio de la entrada es otro de sus atractivos. La tarifa general es de 10 euros para adultos, mientras que los niños de entre 2 y 12 años, mayores de 65 y personas con discapacidad pagan 8 euros. Existe además una modalidad «premium», que incluye la visita al recinto de lobos ibéricos, por 15 euros. Los menores de dos años entran gratis.

La actividad combina ocio y divulgación ambiental, y está pensada para todos los públicos. La accesibilidad del tren turístico permite que personas mayores o con movilidad reducida puedan disfrutar del entorno sin dificultad. Al mismo tiempo, las explicaciones de los guías ayudan a conocer mejor las especies y su papel en el medio natural.

El parque permanece abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas (cerrado los lunes, salvo festivos). Es recomendable reservar con antelación, especialmente en fines de semana o durante los meses de primavera y otoño, cuando el entorno muestra su mayor esplendor y la afluencia de visitantes aumenta.

El Parque Cinegético Collado del Almendral ofrece una forma diferente de acercarse a la naturaleza andaluza. A medio camino entre centro de interpretación y espacio de conservación, se ha consolidado como un destino ideal para familias, grupos escolares o amantes de la fotografía de fauna ofreciendo un pequeño safari por el corazón de Cazorla.

Por un precio asequible, la experiencia permite conocer de cerca algunas de las especies más representativas de la península, en su entorno natural. Una oportunidad para disfrutar del paisaje y de la vida salvaje sin salir de Andalucía.