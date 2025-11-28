Suscribete a
Diez mercadillos navideños que debes visitar sí o sí en Andalucía este 2025

Figuras y materiales para Belenes y artesanía son los protagonistas de los mercados de estas fiestas

Mercadillo navideño del centro de Sevilla
Valme J. Caballero

Sevilla

Se acerca la Navidad y pueblos y ciudades se engalanan de forma especial. Además, los hogares también se decoran de una manera particular para vivir esta festividad.

Figuras de belenes, ornamentos, motivos decorativos, luces, guirnaldas, artesanía, artículos de regalo y un largo etcétera ... se concentran en los denominados mercadillos de Navidad, en los que siempre hay algo para que oficinas, establecimientos o domicilios brillen en estos días.

