Diez mercadillos navideños que debes visitar sí o sí en Andalucía este 2025

Se acerca la Navidad y pueblos y ciudades se engalanan de forma especial. Además, los hogares también se decoran de una manera particular para vivir esta festividad.

Figuras de belenes, ornamentos, motivos decorativos, luces, guirnaldas, artesanía, artículos de regalo y un largo etcétera ... se concentran en los denominados mercadillos de Navidad, en los que siempre hay algo para que oficinas, establecimientos o domicilios brillen en estos días.

Andalucía cuenta con una serie de espacios de estas características que son cada vez más populares y se convierten en reclamo turístico ya que lo que allí se puede encontrar no lo hay en otros lugares. Además, la idiosincrasia de cómo se celebran estas fiestas en el lugar imprime el sello del mercadillo.

1 Ambiente del mercadillo navideño en la capital almeriense abc Almería

La Rambla de la capital almeriense será el escenario del mercadillo navideño que este año cuenta con 77 casetas y nueve puestos de madera. En estos habrá artesanía de todo tipo – madera, barro, punto, croché, …- y puestos de comida que van desde los gofres a los buñuelos o los turrones.

Estos puestos estarán abiertos el 2 de diciembre y hasta el 8 de enero. Se completa con una pista de hielo en el Mirador de la Rambla.

2 Mercadillo de artesanía en Cádiz abc Cádiz

Veinte años lleva celebrándose la Feria de Artesanía de Cádiz y es epicentro de las actividades programadas para Navidad en la capital. La artesanía es lo principal y se ha convertido en cita de referencia a nivel regional. Su ubicación es idónea, en la plaza de la Catedral y cuenta con más de una veintena de puestos de productos o motivos hechos a mano. De esta forma, todas las piezas son originales. Estará abierto hasta el 6 de enero.

3 Mercadillo de Navidad en Las Tendillas, Córdoba abc Córdoba

La céntrica plaza de las Tendillas de Córdoba acoge un mercadillo navideño con estilo a un de mercado medieval aunque cuenta con un gran y tradicional árbol de Navidad y una serie de luces y guirnaldas propias de la época.

La Asociación Cultural Belenista es la organizadora del mismo y así las figuras del belén tradicional son los principales artículos repartidos entre una veintena de puestos. Aparte también se pueden encontrar productos artesanales y gastronómicos, dulces de Navidad, juguetes…

Abierto hasta el 6 de enero de 2026.

4 Mercadillo navideño en la ciudad de Jaén abc Jaén

El mercado navideño de Jaén se encuentra desde el final e la calle Roldán y Marín hasta adentrarse en la Plaza de la Constitución, uno de los puntos neurálgicos de la capital jiennense. Cuenta con una variada oferta que combina ocio, cultura y gastronomía. Puestos comerciales y artesanales con productos navideños, decoración y regalos; actividades infantiles para que los más pequeños vivan la magia de estas fechas; espectáculos musicales y animación en distintos horarios; gastronomía típica de la Navidad, con dulces, bebidas y sabores tradicionales; y propuestas lúdicas y culturales que dinamizarán el centro durante más de un mes.

5 Mercadillo de la plaza de Bib-Rambla en Granada abc Granada

La capital nazarí instala dos mercados navideños de gran importancia. El más conocido se sitúa en la plaza de Bib-Rambla, una histórica plaza. En una treintena de puestos se pueden encontrar productos y artículos dedicados al belén tradicional, por eso también se le conoce como Mercado de Belenes de Granada, aunque también la oferta incluye artículos navideños, artesanía, dulces, decoración navideña, etc.

El otro mercadillo navideño se instala en la Puerta Real de la Plaza Fuente de las Batallas, muy cerca de la catedral. En este predominan artículos artesanales, desde los relacionados con el belenismo hasta cualquier tipo de motivos de regalo sin faltar productos gastronómicos tradicionales.

Permanecen abiertos desde el 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

6 Decoración del mercadillo de Muelle Uno en Málaga abc Málaga

La capital malagueña cuenta con una gran iluminación céntrica, sobre todo en la calle Larios, uno de los iconos de las fiestas a nivel nacional que cada año acoge a más visitantes.

También cuenta con uno de los mercadillos navideños más conocidos de Andalucía que se instala en el Muelle Uno, frente al Mediterráneo y cerca de la Playa de la Malagueta. En 2022, el European Best Destinations lo situaba en el top 20 de los mejores mercadillos de Europa.

Este mercado navideño es muy completo por la variedad de lo que ofrece y se ha convertido en el lugar idóneo para realizar las compras de regalos navideños. Productos artesanales, juguetes, adornos, figuras de navidad… se concentran en este espacio. Además, junto a él se suele instalar también La Aldea de la Nieve y los Juegos de Invierno para los más pequeños. Estará abierto desde el 29 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

Por otro lado, el de la localidad de Benalmádena es uno de los mercadillos navideños más conocido que se celebran fuera de las capitales de provincia. Se encuentra exactamente en Arroyo de la Miel y cuenta con puestos de todo tipo y una amplia programación de actividades infantiles para disfrutar toda la familia.

Las casetas de madera se sitúan en la Avenida de la Constitución, frente a la Casa de la Cultura y en ellas se pueden encontrar todo tipo de regalos originales y artesanales y cómo no de adornos navideños y figuras y útiles para los belenes. El mercadillo navideño arranca con el encendido del alumbrado, el pasacalles y la inauguración del parque infantil. Está abierto desde el 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

7 Mercadillo de artesanía y productos típicos en la plaza de Las Monjas de Huelva abc Huelva

El mercadillo navideño de Huelva se instalará en la plaza de las Monjas y se encuentra abierto hasta el 5 de enero.En total son 20 casetas de madera y de estas, 18 estarán dedicadas a la venta de productos típicos de la temporada —desde decoración a alimentación navideña o artículos artesanales—, Las otras dos se reservarán para la Casa de Papá Noel y la denominada Estafeta Real, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas.

8 Feria del Belén en el centro de Sevilla abc Sevilla

La Navidad de Sevilla congrega en centro de la capital hispalense a miles de personas a diario y uno de los motivos son los tradicionales mercadillos navideños de Sevilla.

Un de ellos es la Feria del Belén, que ya lleva tres décadas celebrándose. La tradición belenista en la capital hispalense está muy arraigada y de ahí que también exista una ruta de belenes. En este mercadillo e pueden encontrar todo tipo de piezas para montar tu Nacimiento, de diferentes formas, tamaños y estilos. Se encuentra entre a la catedral y el Archivo de Indias y abre hasta el 23 de diciembre próximo.

En los Jardines de Cristina se instalan unos 80 stands, acogidos en casetas de madera y en los que se venden todo tipo de piezas de artesanía, ya sea de cuero, de madera, cerámica, jabones y perfumes o ropa de artesanos locales, nacionales e internacionales. Este abre del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.