Muere un hombre tras caer desde un tercero mientras realizaba tareas de pintura en un pueblo de Jaén

Un hombre de 52 años ha perdido la vida este sábado en Martos tras sufrir una caída accidental desde el tejado de una vivienda mientras realizaba labores de pintura. El suceso ha causado una gran conmoción en la localidad jiennense, donde numerosos vecinos alertaron ... a los servicios de emergencia al presenciar lo ocurrido.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, los hechos se produjeron minutos antes de las cuatro de la tarde. Varias llamadas al teléfono de emergencias alertaban de que un hombre se había precipitado desde una altura equivalente a un tercer piso en la calle Vereda Ancha y que se encontraba inconsciente.

De inmediato, el 112 movilizó a los equipos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Martos, que se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre, que habría perdido el equilibrio de forma accidental mientras trabajaba en el tejado.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, aunque todo apunta a un suceso fortuito.