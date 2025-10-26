Suscribete a
Muere un hombre tras caer desde un tercero mientras realizaba tareas de pintura en un pueblo de Jaén

El hombre se precipitó desde el tejado de una vivienda del municipio jiennense de Martos y falleció en el acto

Muere un hombre en Jaén al caerse cuando subía el pico Mágina

Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Un hombre de 52 años ha perdido la vida este sábado en Martos tras sufrir una caída accidental desde el tejado de una vivienda mientras realizaba labores de pintura. El suceso ha causado una gran conmoción en la localidad jiennense, donde numerosos vecinos alertaron ... a los servicios de emergencia al presenciar lo ocurrido.

