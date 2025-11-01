Suscribete a
Este hotel de 4 estrellas tiene una habitación con una capilla secreta: es del año 1700 y cuesta menos de 100 euros la noche

Se encuentra en una de las localidades más emblemáticas de la provincia de Cádiz y se ubica en un edificio del siglo XVII

Dormir justo al lado de una antigua capilla privada del siglo XVIII es posible en este bonito hotel
Alberto Flores

Pasear por las calles de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda significa saborear la autenticidad de una de las ciudades más visitadas de toda Andalucía. Este rincón de la provincia gaditana, lugar en el que descansa el río Guadalquivir después de recorrer las ... llanuras y las montañas durante cientos de kilómetros, es famoso por su historia y por su inigualable gastronomía. Un lugar en el que pasar unas pequeñas vacaciones o un fin de semana se convierte en una experiencia muy disfrutable.

