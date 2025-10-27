Suscribete a
ABC Premium

festividades

Halloween en Andalucía: los pueblos donde la tradición de 'Tosantos' sigue viva

La gastronomía ocupa un lugar importante en esta fiesta de la temporada de otoño

Sevilla desvela el lado oscuro de la caza de brujas con una nueva ruta por la ciudad

Cartel de la festividad de los 'Tosantos' en Cádiz
Cartel de la festividad de los 'Tosantos' en Cádiz ayto.cádiz

Valme J. Caballero

Sevilla

Despedir octubre y dar la bienvenida a noviembre se conmemora de una forma particular en algunos pueblos de Andalucía. Aunque en los últimos tiempos se ha importado la fiesta norteamericana de Halloween, desde hace siglos, hay localidades que celebran una tradición conocida por ' ... Tosantos' – vocablo abreviado con acento andaluz de Todos los Santos-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app