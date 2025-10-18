Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Última hora
Matan a un hombre en Dos Hermanas

Gran Canaria también tiene su propia Triana: en qué se parece al barrio sevillano y por qué se llaman igual

El nombre en territorio grancanario se remonta al siglo XV; en 1992 se celebró un acto de hermanamiento entre ambas zonas

La ciudad costera de Andalucía que los americanos prefieren visitar antes que Santorini

La 'Cresta del Diablo', una de las rutas de montaña con las vistas más bonitas de España

Así es la Triana de Gran Canaria
Así es la Triana de Gran Canaria Tripadvisor
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Triana es, sin duda, uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla y uno de los más reconocibles de toda España. A orillas del Guadalquivir, su historia, su carácter popular y su vinculación con el arte, el flamenco y la marinería lo han convertido ... en un símbolo de la ciudad hispalense. Desde allí partió hace más de 500 años Fernando de Magallanes, en una expedición que culminaría con la Primera Vuelta al Mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app