La Fiesta del Mosto con 40 años de antigüedad se celebra en este pueblo de Andalucía

El calendario de fiestas gastronómicas de la provincia de Málaga tiene una de sus citas más arraigadas en la Serranía de Ronda. El municipio de Atajate celebra este sábado, 29 de noviembre, su tradicional Fiesta del Mosto, un evento que rinde homenaje a ... la ancestral tradición vitivinícola de la comarca y que conmemora el final de la cosecha. La jornada, que se celebra ininterrumpidamente desde 1985, ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y atrae a cientos de visitantes al pueblo más pequeño de la provincia.

La celebración gira en torno a la degustación del primer vino del año. No se trata del zumo de uva, sino del resultado de la primera fermentación. «El mosto, a pesar de lo que la gente piensa, no es el vino, es el primer vino de la cosecha», aclara Lorena Peña, dinamizadora cultural del municipio.

Fiesta del Mosto en Atajate Diputación de Málaga

La fecha de la fiesta, siempre el último sábado de noviembre, no es casual. Coincide con el momento en que el caldo está listo para ser probado, tras la vendimia realizada a finales de septiembre y el necesario periodo de fermentación, que tradicionalmente dura unos cuarenta días.

Desde el mediodía y hasta bien entrada la madrugada, la plaza principal de Atajate se convierte en el epicentro de la fiesta. El acto central es la degustación de mosto. Cada familia productora del pueblo aporta su cosecha casera, permitiendo a vecinos y visitantes catar las diferentes variedades y matices del año. Según la organización, se reparten miles de litros.

Para acompañar el vino, la tradición manda repartir raciones de migas, uno de los platos más típicos de la serranía. Este año, la degustación gastronómica correrá a cargo del restaurante Audalaza, uno de los más reconocidos de la comarca.

El motor cultural de un pueblo

El apoyo institucional es vital para mantener una tradición que, si bien fue el motor económico de Atajate, hoy tiene un carácter más cultural y testimonial. La dinamizadora cultural explica que la plaga de la filoxera, hace casi un siglo, cambió la historia del pueblo.

«Antes de la filoxera sí había muchísimas familias en Atajate que vivían de la agricultura, especialmente del vino», ha relatado. La plaga, que impidió cultivar vides durante 80 o 90 años hasta la introducción de la cepa americana resistente, provocó la emigración de muchas familias.

Escultura en hierro de un vecino de Atajate sacando mosto, homenaje a la tradición vinícola del pueblo Diputación de málaga

Hoy, la realidad es distinta: «Ha quedado más como parte de la tradición y de la cultura del municipio, pero no tiene ese carácter económico. Es decir, no hay familias que subsistan a base del mosto», ha reconocido Peña.

Un paraíso en el Valle del Genal

La fiesta sirve también como reclamo para descubrir el entorno del Valle del Genal, un enclave que la promotora cultural no duda en calificar como «un pequeño paraíso». Para quienes visiten Atajate, sea durante la fiesta o en cualquier otra época del año, Peña destaca los principales atractivos: «Va a encontrar algo que anhelamos muchísimo la gente que vive en las ciudades, que es la paz, la tranquilidad, se respira aire puro».

Además de la calma, el municipio ofrece una «buena gastronomía con productos locales» y diversas «rutas y senderos donde se puede estar en contacto directo con la naturaleza». Durante la Fiesta del Mosto, este ambiente se complementa con una verbena popular, música en vivo con orquestas y, a menudo, grupos de flamenco.

El impacto en el pueblo es notable. Atajate, con apenas 180 habitantes censados y una población real que ronda los 90 o 100 residentes, ve multiplicar su afluencia. «Hay años que hemos casi multiplicado por ocho», estima Peña, calculando cifras de 500, 600 o 700 personas que llegan en autobuses y coches particulares, principalmente de la Costa del Sol y otros puntos de la provincia de Málaga.

Para Peña, el valor de la fiesta va más allá de la bebida: «No es el mosto en sí, la copa de vino, sino sobre todo el saber apreciar que detrás de esa copita de vino hay un año entero de trabajo en la viña. Es también como esa parte de arropar a esos viticultores que siguen fomentando que se haga el mosto».

La Fiesta del Mosto de Atajate se consolida como más que una simple degustación; es la celebración de la identidad de un pueblo, un acto de resistencia cultural que honra el trabajo de sus viticultores y mantiene vivo el legado de la Serranía de Ronda, invitando a todos a compartir el fruto de un año de esfuerzo.