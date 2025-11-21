Suscribete a
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

La Fiesta del Mosto con 40 años de antigüedad se celebra en este pueblo de Andalucía

La celebración, declarada de Singularidad Turística Provincial, reparte miles de litros de vino joven y migas el último sábado de noviembre

Imagen aérea de Atajate, en la Serranía de Ronda
Imagen aérea de Atajate, en la Serranía de Ronda
Alejandro Trujillo

Málaga

El calendario de fiestas gastronómicas de la provincia de Málaga tiene una de sus citas más arraigadas en la Serranía de Ronda. El municipio de Atajate celebra este sábado, 29 de noviembre, su tradicional Fiesta del Mosto, un evento que rinde homenaje a ... la ancestral tradición vitivinícola de la comarca y que conmemora el final de la cosecha. La jornada, que se celebra ininterrumpidamente desde 1985, ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y atrae a cientos de visitantes al pueblo más pequeño de la provincia.

