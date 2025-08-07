Existe una Giralda 'gemela' en Cataluña: tiene más de 100 años y mide la mitad

Puede parecer increíble, pero en pleno Baix Penedès, en la provincia de Tarragona, se encuentra una réplica de la Giralda de Sevilla. No es una maqueta ni una simple inspiración, sino una torre de 52 metros que reproduce con sorprendente fidelidad la famosa torre sevillana. Esta construcción forma parte de un conjunto arquitectónico conocido como La Giralda de L'Arboç, un lugar que mezcla historia, arquitectura y curiosidad a partes iguales.

Este edificio tan llamativo fue construido a principios del siglo XX por Joan Roquer Marí, un vecino de L'Arboç que había hecho fortuna en Cuba. Tras un viaje de bodas por Andalucía, él y su esposa quedaron tan impresionados por la arquitectura islámica que decidieron trasladar parte de ese estilo a su nueva residencia de verano. La obra, que empezó en 1899 y finalizó en 1908, fue dirigida por el propio Roquer y ejecutada por el maestro de obras local Sr. Feliu.

El resultado es un palacete de estilo neomudéjar con toques modernistas, en el que se combinan réplicas de algunos de los rincones más representativos de Al-Ándalus. Además de la Giralda, en el interior se puede ver un patio inspirado en el de los Leones de la Alhambra de Granada y una sala que recuerda al Salón de los Embajadores del Alcázar de Sevilla. Todo está cuidado al detalle, desde los arcos de herradura y los arabescos hasta los materiales y colores, todo fue reproducido a partir de las fotografías que la pareja tomó durante su viaje.

Aunque esta Giralda catalana mide la mitad que la original —52 metros frente a los 104 de la sevillana—, su presencia impresiona igualmente. Se ha convertido en uno de los emblemas más reconocibles de L'Arboç y en una visita muy recomendada para quienes se acercan a conocer el patrimonio de la zona.

Visitas y horarios

La Giralda de L'Arboç no es de acceso libre, ya que se trata de una propiedad privada, pero sí se puede visitar mediante visitas guiadas organizadas. Estas visitas duran aproximadamente una hora y permiten recorrer el interior del complejo. El precio es de 10 euros por persona si se trata de un grupo de más de 20 personas, o de 200 euros por grupo en el caso de grupos más pequeños. Los niños menores de 6 años pueden entrar gratis, y el pago puede hacerse en efectivo o con tarjeta en el momento de la visita.

Durante el verano de 2025, hay una opción adicional muy práctica: todos los sábados a las 12 del mediodía, desde el 19 de julio hasta el 27 de septiembre, se puede visitar sin necesidad de reserva previa. El precio sigue siendo de 10 euros por persona y solo se recomienda ser puntual.

Para concertar una visita o solicitar más información, hay que contactar con la Oficina de Turismo de L'Arboç escribiendo a turisme@arbocenc.cat. Si tu grupo es pequeño, desde la oficina ayudan a formar grupos grandes con otras personas interesadas.

Además, L'Arboç cuenta con otra página web turística donde puedes consultar otras actividades, monumentos y rutas por la zona, ya que L'Arboç forma parte de la comarca del Penedès, muy conocida también por su vino y su entorno natural.

Un rincón inesperado en el Penedès

Y es que la Giralda de L'Arboç es una de esas sorpresas que pocos esperan encontrar en Cataluña. Un ejemplo singular del legado de los indianos que, tras hacer fortuna en América, dejaron su huella en muchos pueblos catalanes a través de construcciones espectaculares y poco convencionales.

Así que si estás de ruta por el Penedès este verano, o simplemente quieres descubrir un lugar diferente, esta «Giralda gemela» es una parada que merece la pena. No solo por lo curioso del edificio, sino también por la historia que encierra y por lo bien conservado que está más de un siglo después de su construcción.