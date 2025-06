Eligen este pueblo de Sevilla para una escapada en verano y quedan encantadas: «Aunque puede parecer un destino de invierno...»

Cuando se piensa en destinos para una escapada de verano, la provincia de Sevilla no suele encabezar la lista. Las altas temperaturas, que muchas veces rozan o superan los 40 grados, hacen que muchos viajeros busquen destinos preferentemente costeros, alejándose del calor sofocante del interior andaluz. Sin embargo, hay rincones en esta provincia que guardan gratas sorpresas, incluso en los meses más calurosos.

Así lo pueden afirmar dos hermanas que decidieron organizar una escapada veraniega en un pueblo sevillano donde quedaron encantadas con su alojamiento, con la gastronomía del lugar y con el patrimonio del municipio. Se trata, nada más y nada menos, que de Estepa. «Aunque a priori pueda parecer más un destino de invierno por el tema de los mantecados, la verdad es que está a poco más de una hora de Marbella, Málaga y Ronda«, afirma de primeras Belén Tobajas en uno de sus vídeos de TikTok (@betobajas) que grabó durante su escapada en esta localidad sevillana.

«Bienvenidos a la casa en la que nos hemos quedado este fin de semana mi hermana y yo en Estepa», dice Belén poco antes de mostrar el alojamiento en el que se alojaron durante su estancia en este pueblo de la provincia de Sevilla. Lo que había en la cocina ya daba una idea del producto más reconocido de este lugar: «La cocina es súper bonita, con todas las cosas, que no le falta absolutamente nada. Obviamente, cómo no, mantecados de Estepa, que hay que probarlos«, señala. Además, otro buen aspecto del alojamiento para los meses de más calor es que »tiene para hacer barbacoas. Además, es perfecto para el verano porque tiene una piscinita en la que te puedes refrescar con la zona de chill out«.

Desde el punto de vista gastronómico, para la primera cena de esta escapada, «nos hemos encontrado a dos chicas y nos han dicho que el bar 'La Esquina' es lo que más les gusta«. Tras su paso por este lugar, Belén comentó en otro vídeo que »todo lo que nos podemos fueron tapas que rondaban entre los tres y los cinco euros, y eran bastante grandes. Había un montón de opciones para elegir y la comida estaba súper tica, así típica casera. El solomillo al whisky estaba increíble, fue mi plato favorito. De postre fuimos a la heladería de al lado, a por un helado, y también nos encantaron. Yo me lo pedí de chocolate Jungly blanco y filipinos blancos, también. Estaba súper bueno todo«.

También tuvieron tiempo estas hermanas de explorar explorar Estepa: «Otra cosa no, pero cuestas hay para un rato», dijo Belén de primeras, para luego ir comentando las paradas que hicieron y los lugares que visitaron. «Llegamos a la zona del Cerro de San Cristóbal y lo primero que hicimos fue ir al punto de información porque somos un poco frikis y nos gusta verlo todo. Paseamos por la zona había un monasterio, con un patio muy bonito, y en el que se vendían dulces. Seguimos paseando por la fachada del Alcázar y esta es la Torre del Homenaje. La mayoría de monumentos estaban cerrados en verano, pero aprovechamos para ver el 'Balcón de Andalucía', que tiene unas vistas del pueblo impresionantes. Bajando, vimos la torre más característica de Estepa, la de la Victoria, que antiguamente pertenecía a una iglesia. El Museo Arqueológico sí estaba abierto y costaba 2,20 por persona, así que entramos a verlo para conocer la historia del pueblo«.

Siguiendo con su ruta por Estepa, Belén continuó diciendo que «en la Parroquia de San Sebastián había una boda y mi hermana se puso a cotillear. Seguimos hasta el Ayuntamiento, que enfrente estaba la Plaza del Carmen y esta fachada de la iglesia que había al lado fue la que más me gustó. Eso sí, hacía bastante calorcito«.

Por último, para su última noche, «salimos a cenar algo rico y, esta vez, fuimos a 'A KIKO'n los nuestros'. Estaba muy mono decorado con las lucecitas en las mesas. La comida estaba muy rica y tenía tapas bastante originales. La verdad es que nos gustó mucho el bacalao, la carrillada y el atún que pedimos; de postre, un 'pie' de limón«.

