El destino perfecto para viajar en Navidad está a tan solo dos horas y media de Sevilla en coche: te sentirás como en un cuento

Cuando llega la Navidad, muchas ciudades del mundo se transforman en auténticos escenarios de cuento. Destinos como Praga, Alsacia o Laponia se llenan de luces, mercadillos y una atmósfera navideña inconfundible. Son, sin duda, lugares que encarnan el espíritu ... de la Navidad en su máxima expresión, y que por ello acogen cada invierno a multitud de visitantes.

Sin embargo, no hace falta viajar tan lejos para vivir una experiencia similar en Navidad. Y es que, a tan solo dos horas y media en coche de Sevilla, se encuentra un rincón que sorprende en esta época del año. Se trata del Algarve portugués, un destino que, aunque muchos lo asocian con el verano debido a sus playas, durante la Navidad esta región muestra una cara distinta, más tranquila y encantadora, perfecta para quienes buscan un viaje cercano en esta época tan mágica del año.

El ambiente navideño en el Algarve

En Navidad, el Algarve se viste de luces, música y alegría, ofreciendo un ambiente festivo que sorprende a quienes la asocian solo con el verano. Recorriendo sus ciudades costeras en coche, es fácil descubrir la calidez con la que el Algarve celebra estas fechas, con mercadillos, espectáculos, decoraciones y tradiciones que llenan de vida sus plazas y calles. Y es que cada localidad aporta su propio encanto.

Mercado navideño de Faro, en el jardín Manuel Bívar Facebook

En Portimão, el centro se convierte en un auténtico escenario navideño con una pista de hielo natural, un belén a tamaño real, el tren de Navidad y un completo programa con más de veinte espectáculos. Faro, la capital de la región, luce especialmente luminosa; en el jardín Manuel Bívar se instala su mercado navideño con artesanía local, puestos de comida y la entrañable Casa de Papá Noel. Y Lagos y Albufeira, dos de los destinos más visitados del Algarve, ofrecen también grandes espectáculos y decoraciones que invitan a pasear sin prisas por sus calles iluminadas.

Ahora bien, nada más entrar en Portugal, una parada imprescindible es Vila Real de Santo António, donde se monta el belén más grande del país; ocupa 240 metros cuadrados y cuenta con casi 6.000 figuras. Tavira, por su parte, se llena de luces y música, con conciertos de jazz, góspel o corales en el Mercado da Ribeira, además de actividades para los más pequeños en la Plaza de la República. Por planes como estos, el Algarve es un destino tan sorprendente como entrañable en estas fechas.

Las playas del Algarve en Navidad

Aunque muchos asocian el Algarve con el verano, sus playas también tienen un encanto especial en los meses de invierno. Es más, en diciembre son frecuentes las temperaturas suaves y los días soleados, lo cual invita a pasear junto al mar sin el calor ni las aglomeraciones típicas de la temporada alta. Es el momento ideal para disfrutar de la tranquilidad de la costa y descubrir rincones que en verano suelen estar llenos de vida. Desde la impresionante Praia da Marinha, perfecta para recorrer sus senderos sobre los acantilados, hasta la Praia de Dona Ana, ideal para una ruta en kayak, o la Praia do Camilo, con sus vistas espectaculares al Atlántico, cada una ofrece una experiencia distinta.

Praia da Marinha, Praia de Dona Ana y Praia do Camilo ABC

Además, el Algarve es un destino perfecto para los amantes del mar incluso fuera de temporada, pues los visitantes pueden embarcarse en un crucero para explorar las cuevas marinas (como la famosa gruta de Benagil), avistar delfines o disfrutar de una puesta de sol sobre aguas tranquilas. También es posible recorrer en barco los ríos Guadiana y Arade, descubriendo otra faceta de la región desde el interior.