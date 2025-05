Cuadradas o en medio del pueblo: las plazas de toros más raras de España están en Andalucía

Segura de la Sierra (Jaén)

Esta plaza no tiene nada que ver con lo que imaginas. Está en el patio de armas de un castillo medieval, en plena sierra, y es cuadrada. Sí, cuadrada. No hay gradas, ni sombra, ni entradas monumentales. La gente se sienta en las laderas que rodean el castillo para ver el espectáculo. Es uno de esos sitios que sorprende por lo simple, por lo rústico, y porque de verdad parece que no ha pasado el tiempo por allí. Muy recomendable para quienes buscan algo auténtico.