Una de las ciudades más bonitas de España transforma sus calles en escaparates de flores

La monumentalidad y la riqueza artística arquitectónica milenaria de la capital cordobesa envuelven el considerado mayor evento de arte floral contemporáneo del mundo, denominado Flora y que en esta octava edición se desarrolla bajo el lema 'Futuro'.

En el Festival Internacional de ... las Flores, artistas florales internacionales transforman los característicos patios en espacios diferentes únicos. Así se diseña una ruta que invita a los visitantes a realizar un recorrido por la memoria, el arte, la cultura y el patrimonio en instalaciones florales efímeras, que se mantienen hasta el 23 de octubre y con acceso gratuito.

El hilo conductor es que los artistas reinterpretan los patios cordobeses desde puntos de vista, y contextos muy diversos, ofreciendo una mirada inédita sobre el patrimonio. De esta forma, se propicia un intercambio cultural entre un espacio tan tradicional como los patios cordobeses y el arte de las instalaciones florales. Las flores y los diseños contemporáneos inundan los patios cordobeses festivalflora Artistas y patios Si en mayo la tradición y los cordobeses adornan sus patios, en octubre, en Flora se dan cita artistas de diferentes países como Brasil, España, Estados Unidos y México y reinventan cinco patios con sus instalaciones. El objetivo es contemplar con mirada contemporánea la botánica. Así, el itinerario lo conforman el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba – el jardín vivo más antiguo de Europa-, donde se exhibirá la obra 'Tramas pasadas, calma futura' de Putnam Flowers (Estados Unidos); el patio del reloj del Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba, con la obra 'Jardín sin tiempo' de La Musa de las Flores (México); el patio de las columnas del Palacio de Viana, con la obra 'Río flotante' de Wagner Kreusch (Brasil); el patio II del Museo Arqueológico, con la obra 'Arbor' de Paula Anta (España); y el patio central del Palacio de Orive, con la obra 'Semillas nómadas' del ganador de la convocatoria Patio Talento Ikefrana (España). Los artistas empleen 20.000 tallos de flores y 5.000 plantas. Flora se desarrolla dentro de un extenso y variado programa de actividades, más de un centenar, donde no faltan disciplinas como la danza, la investigación o la música. Para más información pueden visitar la página web: https://festivalflora.com/ Las visitas a los espacios del Festival Flora son guiadas y gratuitas festivalflora

