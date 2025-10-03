La ciudad mas antigua de España está en Andalucía y tiene 5.000 años de antigüedad

Los Millares, en Santa Fe de Mondújar (Almería), es uno de los yacimientos más importantes para el conocimiento de las sociedades prehistóricas de Europa Occidental. Se considera como la primera ciudad de la Prehistoria peninsular. Se estableció hace más de 5.000 años. En este contexto surgió una innovación en las prácticas funerarias: un nuevo tipo de sepultura megalítica, muy diferente de los tradicionales dólmenes.

Con una extensión de 19 hectáreas (13 dedicadas a la necrópolis y 6 al poblado), la riqueza de sus ajuares elaborados con materias primas exóticas, la complejidad de su estructura con cuatro recintos concéntricos y la presencia de fortines en su entorno lo convierten en un asentamiento fundamental de la Edad del Cobre.

Hace 5.000 años, los llamados millarenses eligieron este emplazamiento tras consultar con los astros y valorar las ventajas del medio físico. Se trataba de una zona defendida por el río Andarax y la rambla de Huéchar, en el actual municipio de Santa Fe de Mondújar, que ofrecía tierras fértiles para el cultivo y la ganadería, acceso a un río con salida rápida al mar, manantiales de agua, minas de cobre, bosques y abundante fauna.

Los Millares fue uno de los primeros monumentos reconocidos como Monumento Histórico-Artístico en 1931. En 1985 pasó a ser Bien de Interés Cultural y en 1996 la Junta de Andalucía lo delimitó con la categoría de Zona Arqueológica. La ocupación del asentamiento se prolongó durante un milenio, entre el 3250 y el 2200 a. C., lo que lo convierte en el yacimiento más importante de Europa Occidental. Sus habitantes dieron un paso trascendental en el camino hacia la civilización.

A estas cámaras se accedía por un pasillo compartimentado con losas de piedra. El rasgo más característico era la cobertura de las cámaras funerarias con falsas cúpulas construidas mediante anillos de piedra. Estas estructuras, conocidas como tholoi, marcaron una nueva concepción ritual y funeraria.

Poblado de Los Millares en Almería ABC

Los Millares es un referente europeo del Calcolítico, ya que su organización espacial demuestra una extraordinaria complejidad funcional para su época. El conjunto se compone de un poblado rodeado por cuatro murallas concéntricas, una necrópolis de tumbas colectivas y 13 fortines situados a ambos lados de la rambla de Huéchar, que completaban un poderoso sistema defensivo para el control del asentamiento y su territorio inmediato.

La necrópolis ocupa unas 13 hectáreas a las afueras del poblado. Está formada por alrededor de 80 sepulturas de grandes dimensiones y diversas estructuras de carácter ceremonial. Las tumbas se agrupan en pequeños conjuntos, lo que refleja las relaciones familiares, sociales y simbólicas de la comunidad de Los Millares.

Visita al centro de interpretación de Los Millares ABC

La visita

El Enclave Arqueológico de Los Millares se compone de el yacimiento arqueológico en cuestión, un centro de recepción de visitantes y una zona interpretativa cuya visita es independiente pero complementaria a la del yacimiento. La visita comienza en el centro de recepción de visitantes donde hay abundantes datos acerca de las investigaciones llevadas a cabo.

En el yacimiento arqueológico la visita, de entrada libre y gratuita, recorre en primer lugar la necrópolis por un itinerario a cuyos lados pueden verse los túmulos de las sepulturas. Una vez que se llega al poblado, se avanza por los diferentes recintos definidos por sucesivas líneas de murallas concéntricas.

Desde el centro de recepción de visitantes hacia el oeste, se llega a una zona interpretativa en la que se han recreado a escala real un tramo de muralla con torres o bastiones y varias cabañas en las que se reproducen las labores de la época. La duración de la visita completa está entre las dos horas y media y las tres horas. Existe la posibilidad de visitar sólo la zona interpretativa y el centro de recepción, lo cual supondría una hora y media.