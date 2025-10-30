Suscribete a
Uno de los cementerios más extraños del mundo está en Málaga: «Han pensado que se entierran a los difuntos de pie»

El camposanto de San Sebastián, en Casabermeja, se alza como una joya del arte funerario andaluz, con calles encaladas, frontones y cruces únicas que evocan un pequeño pueblo blanco

Cementerio de San Sebastián, en el municipio malagueño de Casabermeja
Cementerio de San Sebastián, en el municipio malagueño de Casabermeja
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

A simple vista podría confundirse con un pequeño pueblo blanco: calles en pendiente, fachadas encaladas y tejadillos rematados por cruces. Pero no hay vecinos, sino historia. El Cementerio de San Sebastián, en el municipio malagueño de Casabermeja, ha fascinado durante décadas a viajeros ... y estudiosos por su estructura única, que reproduce la estética de una aldea andaluza en miniatura. Su valor artístico y simbólico le valió ser declarado Monumento Nacional en 1980 y Bien de Interés Cultural en 2006, un doble reconocimiento que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía reivindican con orgullo.

