La casa señorial más antigua de Europa está en España: tiene más de 500 años

Una localidad situada en la campiña sur de Córdoba, apenas a 50 kilómetros de la capital, esconde un rico patrimonio histórico-artístico y cultural con huellas hasta de la época romana. Arquitectura, escultura, pintura, ingeniería, … conforman un conjunto para el visitante con el que deleitará su vista y recordará momentos esplendorosos de siglos pasados en Aguilar de la Frontera.

Los paisajes urbanos comienzan a enriquecerse gracias a la arquitectura civil y al interés de familias nobles por mostrar su poder a través de sus hogares, esto son, casas señoriales, también conocida como casa solariega. Se trata de viviendas históricas que pertenecieron a familias adineradas. Estas casas suelen ser grandes y además de su función residencial servían como centros de poder de los señoríos.

Todas tienen características comunes como grandes salones, patios centrales porticados, jardines y detalles artesanales. Además, las fachadas suelen tener puertas de gran altura y anchura y balcón central superior, donde resaltan elementos decorativos como enrejados y sus blasones.

Casa de las Cadenas, sita en la calle Arrabal. Aytoaguilar

Casa más antigua

La casa señorial más antigua del sur de Europa se encuentra en esta localidad y tiene más de 500 años. Data de 1574 y se encuentra en la calle Pozuelo, una de las primeras en desarrollarse de esta forma como Arrabal, donde hay que buscar los números 5, 11 ó 13. En esta vía hay una casa del siglo XVII que ocupó el rey Felipe V a su paso por Aguilar. La contigua a ésta muestra en su fachada unas cadenas que su antiguo propietario, el marqués de Casas-Vargas, mandó poner equivocadamente sin derecho para simbolizar el asilo concedido por Carlos III al dueño de la casa vecina. Su fachada de piedra está datada en 1670 y ostenta el escudo de los Spínola.

En esta misma calle, en el número tres, se alza una casa de principios del s. XIX, en cuya fachada, con grandes columnas y pilastras que flanquean los vanos centrales, se hacen interesantes labores de ladrillo en jambas y guardapolvos. En la calle Moralejo hay que fijarse en los números 5, 15, 34, 40 y 41- y en Carrera -1, 30 y 35-, principalmente, de mejor acceso y que se encontraban en pleno centro del municipio. También hay otras como el número 2 de la calle Vicente Núñez donde se encuentra la popularmente conocida por la de'El caballo de Santiago', de 1765.

El conjunto de casas señoriales de Aguilar de la Frontera sorprende porque en poco espacio se pueden contemplar diferentes estilos y obras artísticas.

No falta arquitectura religiosa como Iglesia parroquial de Santa María de Soterraño (siglo XVI); Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (siglo XVI); Iglesia parroquial del Santísimo Cristo de la Salud (siglo XVII); o el Monasterio de San José y San Roque (siglo XVII).

Como patrimonio civil se encuentra el Castillo, la Villa, la Puerta de Espejo, el Pósito, el Molino del Duque o la Torre del Reloj.