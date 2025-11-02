Suscribete a
VIAJAR

Este bonito pueblo de Huelva tiene una casa británica que sigue intacta desde hace 140 años

Se trata de una vivienda de estilo victoriano que se conserva prácticamente igual que cuando fue construida en 1885

Parece Londres, pero es Huelva: este es el barrio con casas inglesas de más de 100 años

Esta mina de Huelva parece un planeta rojo y es Patrimonio Industrial

Casa 21 del barrio de Bella Vista en Riotinto
Casa 21 del barrio de Bella Vista en Riotinto
A.T.

A.T.

Huelva

En Minas de Riotinto aún permanece el legado de aquella época en la que los ingleses llegaron para explotar las minas y cambiaron para siempre la historia del pueblo. Entre las huellas más visibles de aquella presencia destaca la Casa 21 del barrio de ... Bella Vista, una vivienda de estilo victoriano que se conserva prácticamente igual que cuando fue construida hace más de 130 años. Hoy, convertida en museo, es uno de los lugares más singulares de la provincia y una visita imprescindible para entender la influencia británica en Huelva.

