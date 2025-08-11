La bonita playa de Málaga en la que se rodó 'Verano Azul': un pequeño paraíso de aguas cristalinas y acantilados

Si alguna vez has visitado Nerja, seguro que has oído hablar de la Playa de Calahonda. Es una pequeña cala que está justo bajo el famoso Balcón de Europa, uno de los lugares más emblemáticos de esta localidad malagueña. Más allá de su belleza, Calahonda es especial porque fue uno de los escenarios donde se rodó la serie 'Verano Azul', un clásico de la televisión española que marcó a muchas generaciones.

Calahonda no es una playa grande: tiene unos 120 metros de largo y unos 20 de ancho. Pero su tamaño no le quita mérito. De hecho, es una de las playas más fotografiadas de Nerja, gracias a su mezcla de arena oscura, barcas pesqueras tradicionales y pequeños cobertizos blancos que le dan un aire auténtico. Desde el Balcón de Europa se pueden sacar unas fotos increíbles que muchos turistas llevan como recuerdo.

'Verano Azul' y la magia de la playa

Los que crecieron viendo 'Verano Azul' recordarán bien esta playa, especialmente porque en el primer capítulo aparece como uno de los lugares donde se presentan los personajes. Aunque han pasado muchos años, Calahonda sigue conservando esa esencia, con solo algunas mejoras en la bajada y un paseo que conecta con otras calas cercanas. Es como si el tiempo se hubiera detenido un poco aquí.

Además, desde 2019 una estatua de Chanquete preside el paseo marítimo de la playa. Y es que esta relación con la serie le da un plus a la visita. No es solo una playa bonita, sino que tiene un poco de historia y nostalgia, sobre todo para quienes crecieron viendo a esos chicos disfrutar del verano.

Llegar a Calahonda es parte del encanto

Para llegar a la playa hay que pasar por el «Boquete de Calahonda», un arco pequeño que está justo en el Balcón de Europa. Desde ahí, una escalera en zigzag baja hasta la arena. El paseo es corto, de unos cinco minutos, y aunque no está adaptado para personas con movilidad reducida, es un acceso sencillo para la mayoría.

También se puede llegar siguiendo un paseo que conecta Calahonda con la Playa de El Salón, pasando por el tramo restaurado del Paseo de los Carabineros, que es parte de la Senda Litoral. Es un camino con buenas vistas al mar y al litoral de Nerja, ideal para quienes disfrutan de un paseo antes o después de la playa.

Servicios y atractivos turísticos

Aunque es una playa pequeña, Calahonda ofrece lo justo para que pases un buen rato. Puedes alquilar hamacas a buen precio, hay duchas públicas para refrescarte después de nadar, y durante el verano hay vigilancia para cuidar que todo esté seguro. También está limpia y ordenada, con papeleras para mantener el entorno bonito.

El chiringuito que había aquí cerró hace tiempo, pero no te preocupes, ya que al estar en pleno centro de Nerja, tienes a pocos minutos un montón de restaurantes y bares donde comer bien. Las calles cercanas, como Pintada o Carabeo, están llenas de opciones para todos los gustos.

Y es que la playa Calahonda es perfecta para relajarte, pero también para explorar. Cerca están la famosa Cueva de Nerja, con sus impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas, y los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, un lugar ideal para hacer senderismo y disfrutar de vistas espectaculares. Si te gusta el mar, puedes practicar buceo, snorkel o paddle surf en las aguas cristalinas que rodean esta parte de la costa. Además, a poca distancia en coche tienes el encantador pueblo de Frigiliana.

Si estás comparando con otras playas cercanas, Calahonda tiene un ambiente más tranquilo y acogedor que, por ejemplo, la playa de Burriana, que es más grande y con más movimiento y chiringuitos. Por otro lado, la playa de Maro es más salvaje y natural, pero algo más alejada y menos accesible. Calahonda está en el centro de Nerja, por lo que combina bien comodidad, servicios y belleza.

Y es que si nunca has estado, la Playa de Calahonda es un lugar que merece la pena conocer, no solo por su belleza, sino también por la historia que lleva consigo y la conexión con la serie que tantos recuerdan. Así que si tienes la oportunidad, no dudes en acercarte a Calahonda en tu próxima visita a Nerja. Seguro que te llevas un recuerdo precioso entre el mar, la arena y esos acantilados que hacen que esta playa sea un pequeño paraíso en Málaga.

