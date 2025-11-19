Alquilar una casa en Sevilla para Navidad y Fin de Año ya cuesta más que las vacaciones de verano: estos son los precios en 2025

Con la llegada de diciembre y el ambiente navideño, muchas familias y grupos de amigos se plantean una idea que cada año gana más fuerza: alquilar una casa para pasar juntos la Navidad o el Fin de Año. En Sevilla esta tendencia ... se ha disparado en los últimos años, tanto en la propia ciudad como —sobre todo— en los municipios de la provincia, donde la demanda de casas rurales se multiplica. Y claro, llega con ello la pregunta clave: ¿cuánto cuesta realmente alquilar una vivienda en estas fechas tan señaladas?

Al final, el precio depende mucho de lo que busques y de dónde quieras alojarte. No es lo mismo quedarte en Sevilla capital que en algún pueblo de la provincia, y la diferencia se nota bastante. En la ciudad la oferta está pensada sobre todo de cara a apartamentos modernos, pisos turísticos bien ubicados y espacios más pensados para parejas o grupos pequeños. En cambio, cuando sales de la capital, el panorama cambia por completo. Lo que predominan son las casas rurales con patio, chimenea, barbacoa y ese espacio extra que se agradece cuando la idea es reunir a la familia o a un grupo de amigos. Son dos tipos de alojamiento muy distintos y, en el fondo, dos maneras opuestas de vivir la Navidad.

Sevilla provincia

La mayoría de quienes buscan una casa grande para Navidad acaba mirando hacia la provincia de Sevilla. Allí se concentra una oferta muy diversa de casas rurales, cortijos y fincas que suelen ser perfectos para estas fechas, ya que cuentan con chimenea, estancias amplias, porches para largas sobremesas y, en muchos casos, un entorno natural que acompaña.

Los precios en Navidad, eso sí, muestran una horquilla bastante amplia. Hay alojamientos modestos que pueden encontrarse desde unos 60 u 80 euros por noche, pero lo habitual —lo que más se reserva— está un poco más arriba. Las casas medianas, esas que están preparadas para cuatro o seis personas, suelen moverse entre los 130 y los 200 euros por noche durante esos días. Y cuando hablamos de casas grandes, pensadas para reuniones familiares, celebraciones o grupos numerosos, la cifra sube con facilidad y las opciones más selectas puede superar los 700 u 800 euros, e incluso la barrera de los mil.

Pero eso no quiere decir que sea un lujo fuera del alcance. De hecho, parte del encanto está en que, al compartir el coste de la casa entre varias personas, la experiencia sale mucho más a cuenta de lo que parece. Y es que para muchos resulta incluso más económico que celebrar las fiestas en un restaurante o hacer un viaje fuera de la ciudad, especialmente si se reserva con antelación.

Sevilla capital

El panorama en Sevilla capital es distinto. Aquí es más difícil encontrar casas completas y lo que predominan son apartamentos turísticos, viviendas vacacionales modernas y pequeños lofts muy cerca del centro. En Navidad no se dispara el precio tanto como en la provincia, pero sí se nota un incremento.

Un apartamento bien situado puede rondar entre 90 y 150 euros por noche, y los que están en zonas más centricas —como el barrio de Santa Cruz o Triana— suelen moverse entre los 150 y los 250 euros. Las pocas casas completas disponibles tienen precios más altos y pueden alcanzar sin problema los 300, 400 o incluso 500 euros por noche, según el tamaño y la categoría.

Aquí no se paga tanto por el espacio como por la experiencia. Durante estas fechas, como se sabe, Sevilla está especialmente bonita y cuenta con una programación navideña muy amplia, por lo que alojarse en la capital permite disfrutar de todo eso sin desplazarse.

Por qué la Navidad se dispara en precio (y aun así se agota)

Las fechas navideñas tienen una peculiaridad, y es que casi todo el mundo quiere reservarlas al mismo tiempo. Por eso, el aumento de precio en estas fechas tiene sentido. A esto se suman los gastos adicionales de calefacción, la preparación de la vivienda para estancias más largas y la preferencia de muchos propietarios por reservar las fechas a grupos completos.

Es por eso que el precio de una casa puede aumentar notablemente respecto a otras épocas del año, e incluso duplicar o triplicar lo que se pagaría en verano. Aun así, las casas se llenan rápidamente y muchos alojamientos empiezan a cerrarse ya en octubre, sobre todo aquellos que cuentan con una ubicación privilegiada o ese «algo especial» que hace que se disfrute la Navidad de una forma diferente.

¿Qué conviene más?

La respuesta depende más del plan que del presupuesto. Si la idea es una cena larga junto a la chimenea, juegos en familia, despreocuparte de molestar a los vecinos o, simplemente, disfrutar del campo, la provincia ofrece múltiples posibilidades. En cambio, si lo que apetece es disfrutar del ambiente de la ciudad o ir a un cotillón, Sevilla capital es la mejor opción.

Sea cual sea la opción, reservar con antelación es fundamental. La demanda sube rápido y los precios también, especialmente en las casas rurales más destacadas. Comparar entre distintas plataformas también es clave para encontrar una buena oferta.

Así que si estás pensando en alquilar una casa para Navidad o Fin de Año en Sevilla, ya sea en la ciudad o en la provincia, no pierdas el tiempo y reserva cuanto antes.