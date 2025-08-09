VIAJAR
Adiós a los turistas: una ruta por las playas menos masificadas y más desconocidas de Andalucía
Aunque Andalucía sea uno de los destinos de playa más atractivos de Europa, aún quedan algunos rincones libres de aglomeraciones
Cuando se piensa en la costa andaluza, a menudo vienen a la mente nombres como Matalascañas, Chipiona, Tarifa, Marbella o Nerja. Pero Andalucía guarda muchos más rincones, mucho más tranquilos, sin aglomeraciones, y con el encanto intacto de lo natural. Es por eso que, si lo que buscas este verano es desconectar de verdad, estas playas poco concurridas son una gran alternativa para disfrutar del mar sin ruidos, sin prisas y, sobre todo, sin multitudes.
1
Cuesta Maneli (Huelva)
Ubicada entre Mazagón y Matalascañas, dentro del Parque Natural de Doñana, Cuesta Maneli es una de esas playas que mantienen su calma incluso en pleno agosto. Para llegar hay que recorrer una pasarela de madera de más de un kilómetro que atraviesa un impresionante paisaje de dunas fósiles y vegetación autóctona. No es un camino complicado, pero sí lo suficiente como para filtrar visitantes. La playa en sí es amplia, virgen y sin construcciones a la vista. No hay servicios, por lo que conviene llevar agua, comida y sombrilla. Es una de las playas naturistas más conocidas de la zona y también está permitida la entrada de perros.
2
Playa de Los Enebrales (Huelva)
A pocos minutos de Punta Umbría, pero en un entorno completamente natural, se encuentra la playa de Los Enebrales. Forma parte de un paraje protegido donde crecen sabinas y enebros, lo que le da un aire diferente desde el primer paso. Se accede fácilmente a pie por pasarelas de madera que cruzan esta vegetación. La playa es larga, tranquila y perfecta para pasear o pasar el día sin agobios. No es nudista ni cuenta con infraestructuras, lo que la mantiene libre de aglomeraciones. Si te apetece disfrutar del mar sin renunciar al contacto con la naturaleza, esta es una opción excelente.
3
Playa del Boquerón (Cádiz)
En San Fernando, dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, se encuentra esta playa poco conocida incluso entre los gaditanos. Para llegar hay dos opciones: caminar desde la playa de Camposoto o cruzar el caño de Sancti Petri en kayak. Esa dificultad de acceso es precisamente lo que mantiene su ambiente tranquilo. Aquí no hay servicios ni edificios, solo dunas, marismas y un paisaje espectacular con vistas al castillo de Sancti Petri. Es un sitio ideal para pasar el día entero, siempre que lleves todo lo necesario contigo. Un rincón muy especial para quienes disfrutan de lo salvaje.
4
Playa del Molino de Papel (Málaga)
A las afueras de Nerja, se esconde esta pequeña playa entre acantilados y vegetación mediterránea. Se accede por un sendero poco señalizado desde la carretera N-340, y eso hace que siga siendo un secreto para muchos. El entorno es precioso y muy tranquilo. La playa está formada por pequeñas piedras y sus aguas cristalinas la convierten en una opción perfecta para hacer snorkel. No hay servicios, por lo que conviene llevar escarpines, agua y algo de comida. Muy cerca, se pueden ver las ruinas de una antigua fábrica de papel del siglo XVIII, lo que añade un toque histórico a la visita.
5
Cala de Enmedio (Almería)
En el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata, esta pequeña cala es de una belleza especial. Se accede a pie desde Agua Amarga, tras una caminata de unos 40 minutos. La playa es pequeña, con unos 150 metros de longitud, rodeada de acantilados blancos y dunas fosilizadas que parecen esculpidas a mano. Sus aguas son limpias y tranquilas, perfectas para nadar o simplemente flotar. No hay ningún tipo de infraestructura, así que todo lo que necesites, deberás llevarlo contigo. Es ideal para pasar un día tranquilo, sin prisas y disfrutando del entorno.
6
Cala del Plomo (Almería)
A solo unos kilómetros de Cala de Enmedio se encuentra Cala del Plomo, algo más accesible pero igual de tranquila. El acceso se hace por una pista de tierra de unos 7 km, lo que garantiza que no llega demasiada gente. Es una playa grande, con aguas turquesas y un fondo marino perfecto para hacer snorkel. La entrada al agua es progresiva, lo que la hace ideal incluso para ir con niños. No hay bares ni chiringuitos, así que lo mejor es llevar provisiones. El paisaje, además, combina vegetación mediterránea y formaciones rocosas muy interesantes.
7
Cala Higuera (Almería)
Muy cerca del pueblo de San José, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Cala Higuera es una pequeña playa de piedras que sorprende por su tranquilidad. A pesar de su cercanía a zonas urbanizadas, consigue mantener un carácter salvaje. Se accede por una pista de tierra que parte desde el pueblo y termina en un pequeño aparcamiento. Es una cala ideal para practicar snorkel o submarinismo, ya que cuenta con fondos marinos espectaculares. Muy cerca está la Cueva del Tabaco, un punto muy frecuentado por centros de buceo. Aunque pequeña, es un lugar que transmite paz y que suele estar poco concurrido, incluso en verano.
8
Playa El Cambrón (Granada)
En la costa de Salobreña, esta playa de apenas 100 metros de largo es uno de esos rincones escondidos que solo unos pocos conocen. Se accede por un camino complicado, lo que la mantiene prácticamente vacía todo el año. Está rodeada de montaña, con un entorno natural muy marcado y sin ningún tipo de servicio. La playa mezcla bolos, grava y algo de arena gruesa. El agua suele estar limpia y el oleaje es moderado. Es ideal para una visita corta o para quienes buscan estar completamente alejados de todo. Solo asegúrate de llevar calzado adecuado y lo necesario para pasar unas horas allí sin depender de nada más.
