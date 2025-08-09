Adiós a los turistas: una ruta por las playas menos masificadas y más desconocidas de Andalucía

Cuesta Maneli (Huelva)

Ubicada entre Mazagón y Matalascañas, dentro del Parque Natural de Doñana, Cuesta Maneli es una de esas playas que mantienen su calma incluso en pleno agosto. Para llegar hay que recorrer una pasarela de madera de más de un kilómetro que atraviesa un impresionante paisaje de dunas fósiles y vegetación autóctona. No es un camino complicado, pero sí lo suficiente como para filtrar visitantes. La playa en sí es amplia, virgen y sin construcciones a la vista. No hay servicios, por lo que conviene llevar agua, comida y sombrilla. Es una de las playas naturistas más conocidas de la zona y también está permitida la entrada de perros.