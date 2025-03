Seis de los mejores beach clubs de España ubicados en hoteles

Cada vez son más los hoteles situados en primera línea de playa que se deciden por abrir sus propios beach clubs para completar su oferta de ocio. Estos modernos espacios, a los que se puede acceder sin estar alojado, ofrecen diversas y atractivas propuestas gastronómicas, música en directo y apetecibles planes junto al mar para exprimir al máximo las vacaciones. Estos seis locales, repartidos por toda la costa española, son de imprescindible visita.

1 Imagen del Purobeach de Menorca del hotel AluaSoul purobeach menorca Purobeach Menorca

Este verano ha abierto sus puertas el Purobeach, el nuevo place to be de la isla de Menorca situado en S'Algar, a 11 kilómetros de Mahón, en el hotel AluaSoul Menorca, un complejo cuatro estrellas solo para adultos con todo incluido situado en primera línea de mar.

Abierto todos los días desde las 10.00 hasta las 18.00 horas y accesible tanto para los clientes alojados en el hotel, como para visitantes externos, este club de playa dispone de dos piscinas, servicio de hamacas y camas balinesas y ofrece desayunos, brunchs, almuerzos, cócteles y servicio de bar. Su carta, basada en el concepto M3 Cuisine y elaborada por el chef Albert Amer Rosselló es pura fusión y se inspira en tres cidudades: Miami, Melbourne y Marrakech. Así, se puede encontrar desde falafel de lentejas y raita de pepino, pasando por noodles con curry vegano de coco y chipotle, hasta caviar per sébaeríi. Además, también hay un apartado dedicado al bienestar con una carta de masajes que se realizan frente al mar, así como clases de yoga y otras actividades de mindfulness y actuaciones musicales en directo.

El precio medio del brunch es de unos 25 euros por persona, mientras que el almuerzo va desde unos 40 euros por comensal. El alquiler de hamacas va desde los 75 euros por persona (incluidos 50 euros de consumo).

2 Imagen del Gecko Hotel & Beach Club, Formentera gecko hotel & beach club Gecko Beach Club, Formentera

En la mágica isla de Formentera, en primera línea de playa y respetando el entorno protegido que lo rodea, está el Gecko Hotel & Beach Club, un establecimiento que ofrece un viaje al pasado reviviendo todo el glamour veraniego de la jet set de los años 50. El alojamiento ofrece 30 habitaciones con grandes ventanales y balcón, así como un restaurante con vistas al mar que cuenta con una carta mediterránea con influencias de cocina internacional elaborada con ingredientes de origen local.

En su beach club con jardines rodeados de sabinas centenarias se puede optar por tomar el sol en una de sus hamacas o camas balinesas, refrescarse en las aguas cristalinas de la playa de Migjorn con las sesiones de balearic-house de sus djs de fondo o disfrutar de un picoteo o un cóctel junto a la piscina. Para los que no están alojados disponen de diferentes pases de día como el básico que va desde los 40 euros por persona e incluye toalla, hamaca y agua, el de cama balinesa, botella de champán y fruta para dos, que va desde los 180 euros o una opción de lo más completa que desde 220 euros para dos personas incluye hamaca, cóctel, menú especial y una hora de kayak o SUP Board.

3 El nuevo Chiringuito de Puente Romano decorado por FENDI puente romano beach resort FENDI para Puente Romano Beach Resort, Marbella

Situado en la emblemática Milla de Oro entre Marbella y Puerto Banús, con vistas al mar y a las montañas del norte de África, está Puente Romano Beach Resort, un hotel cinco estrellas de estilo andaluz que ofrece 3 villas privadas y 162 espaciosas suites aisladas entre exuberantes jardines botánicos. El complejo de 55.000 metros cuadrados cuenta con tres clubs infantiles, un centro de salud y fitness con equipo TechnoGym, un Jungle Gym en los jardines, el Club de Tenis Puente Romano, donde se celebran campeonatos de la ATP, la WTA y la Copa Davis, el que es el único Six Senses Spa de la península, y con hasta 20 restaurantes, entre los que destacan Nobu y Cipriani, reconocidos internacionalmente, los premiados Leña y Bibo, ambos del chef Dani García, y su beach club.

Chiringuito Puente Romano, el club de playa de este resort, ha sido completamente remodelado y personalizado este verano por la firma FENDI con colores vibrantes, estampados y rayas emblemáticas que reflejan las colecciones icónicas de la casa de moda. Abierto desde las 9.00 hasta la 1.00, se puede comenzar el día con un desayuno healthy con zumos naturales y huevos orgánicos, seguir con una estupenda comida al aire libre experimentando el verdadero sabor de Andalucía y, posteriormente, relajarse en una tumbona junto al mar cóctel en mano mientras el Dj pincha los mejores temas del momento.

En la playa, frente al chiringuito, FENDI celebra las vibras veraniegas del mediterráneo con cabañas icónicas y espacios al aire libre con camas y sillas de playa decoradas con cojines rojos y amarillos, así como con suaves alfombras en tonos beige. También hay una tienda pop-up de la firma para el verano que complementa la nueva boutique insignia de la compañía que abrirá en Puerto Banús.

4 Imagen del Salt Beach Club del W Barcelona w barcelona Salt Beach Club del W Barcelona

El icónico hotel W Barcelona, diseñado por Ricardo Bofill, es el lugar perfecto para establecer base en una visita a la Ciudad Condal. Con una ubicación privilegiada a pie de la playa de la Barceloneta, este alojamiento ofrece 473 habitaciones y suites, varios espacios gastro encabezados por el NOXE, que situado en la planta 26 ofrece un bar de cócteles, un restaurante japonés y una discoteca en la que bailar hasta altas horas de la madruga cóctel en mano.

Por su parte, el Salt Beach Club, abierto de domingos a jueves de 11.00 a 00.00 horas y los viernes y sábados hasta la 1.00 horas ofrece la mejor experiencia veraniega junto a la playa. Este año, este club de playa reinterpreta las tradicionales mediterráneas haciendo de nuevo un especial maridaje con Veuve Clicquot. Así, se podrá disfrutar, por ejemplo, de un aperitivo con una copa de Yellow Label con la gilda ahumada de Rooftop Smokehouse. Además, todos los jueves de 16 a 20 el restaurante contará con música en directo y espectáculos en vivo haciendo un homenaje a la joie de vivre (alegría de vivir).

5 Imagen del beach club del Sol y Mar Gran Hotel sol y mar gran hotel Sol y Mar Gran Hotel, Calpe

Situado frente al Peñón de Ifach, en el centro de Calpe, está el Sol y Mar Gran Hotel, un complejo cuatro estrellas que incluye un spa con más de 800 metros cuadrados en el que disfrutar de innovadores tratamientos, varios espacios de restauración entre los que destaca el restaurante ABISS que ofrece una original propuesta gastronómica firmada por el chef Lenin Busquet, un completo gimnasio, un Bike Center y más de 300 habitaciones y suites de estilo contemporáneo.

Sobre la misma arena de la playa del Arenal-Bol de Calpe está su beach club, una terraza panorámica en la que dejarse seducir por el Mediterráneo. Abierto solo durante la temporada estival, este espacio ofrece de 11.00 a 19.00 servicio de cocina mediterránea con una gran selección de ensaladas, pastas, carnes, pescados frescos y arroces y al caer el sol llegan los shows y espectáculos en vivo acompañados de una completa carta de bebidas que incluye Gin Tonics de autor, cócteles, vinos y todo tipo de licores. También se realizan diferentes actividades en este espacio, como master class de Gin & Tonic.

6 Piscina del Azure Beach del METT Marbella-Estepona meet marbella-estepona Azure Beach en el METT Marbella-Estepona

El Beach Club que ya triunfa en Dubái ha aterrizado este mes de agosto en la Costa del Sol para convertirse en todo un referente de diversión y relax. Este nuevo complejo de ocio está situado en el hotel cinco estrellas METT Marbella, un alojamiento que cuenta con 249 habitaciones con vistas al mar Mediterráneo, el MOI Spa RAISE Fitness & Wellness y una escena gastronómica variada que incluye el Isola Ristorante y el Ammos Greek Restaurant, entre otros espacios. Pero, sin duda, el place to be de este resort es el Azure Beach, un club de playa que pone al servicio de huéspedes y visitantes un verdadero oasis de paz en el que disfrutar de todas las comodidades de un lujo relajado. El centro de este espacio es su piscina de 50 metros, rodeada de camas balinesas, hamacas y cabañas privadas, diseñadas para ofrecer mayor privacidad. Su propuesta gastronómica resulta fresca y apetecible con ensaladas, pizzas y otros bocados para compartir, así como la especialidad del chef: el sushi. Por su parte, la carta de bebidas ofrece una amplia selección de vinos nacionales e internacionales y una propuesta de coctelería de autor entre los que destaca el Wildness Summer, un refrescante trago de vodka raspberry, hiberbabuena y kombucha de frutos rojos. Además, está The Beach Lounge una zona de hamacas ubicada directamente en la playa en la que disfrutar de una amplia selección de exóticos cócteles y cocina internacional. El beach club está abierto todos los días de 10 a 20 horas.

