La piscina flotante más grande del mundo está en un lago que aman los famosos

Es probable que evocar el lago de Como, en el norte de Italia, nos traslade una imagen de villas tan bellas como caras donde suelen pasar su tiempo de ocio actores y cantantes. George Clooney es el mejor ejemplo. Allí hay hoteles muy conocidos, como el Passalacqua, inaugurado hace un par de años tras acondicionar un edificio del siglo XVIII con jardines y vistas apabullantes, casi tanto como los precios: habitaciones a partir de 900 euros en época baja (noviembre, por ejemplo).

En ese entorno el Mandarin Oriental vio una oportunidad de negocio. El grupo hotelero con sede en Hong Kong adquirió en 2018 Villa Roccabruna, un edificio del siglo XIX en la que vivió la soprano italiana Giuditta Pasta (1798-1865), uno de los exponentes del romanticismo. En 2019, después de una renovación completa, se inauguró el hotel.

Situado en el pueblo de Blevio, en la orilla del Lago di Como donde hay muchas villas histórica, el hotel ofrece 21 habitaciones, 52 suites, dos villas independientes, dos restaurantes y un spa diseñado por el estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron, con seis salas de tratamiento, incluidas dos suites de spa privadas, un jardín zen y un área de experiencia holística de calor y agua. El precio de las habitaciones empieza en los 850 euros.

Este es el segundo verano en que está operativa la piscina infinita flotante más grande del mundo, de 40 metros, diseñada como el spa por el famoso despacho suizo de arquitectos, construida por la empresa Bluet en Finlandia y ensamblada finalmente en Italia.

Herzog & de Meuron decidió construir la piscina con Pietra del Cardoso, una arenisca de tono gris oscuro y vetas blancas decorativas, para que se integrara perfectamente con el agua de color azul cobalto del lago.

La piscina fue creada con una forma similar a un catamarán para reducir el impacto de las olas, asegurada de manera invisible al lecho del lago y conectada a través de una rampa al bar y al restaurante. Según los arquitectos, el diseño pretendía que la estructura se fusionase con el agua del lago y crear «una especie de ilusión óptica», realzada por el acero brillante del extrior.

Los datos de la obra son estos: Superficie total flotante, 600 m2; superficie de la piscina, 320 m2; tamaño del borde infinito, 40 m.

Valeria Safronova, periodista de The New York Time que ha veraneado con su familia muchos años en esta zona, recordaba recientemente que no lejos de Como hay alojamientos interesantes bastante más baratos, por menos de cien euros, como Le Radici Agriturismo (a una hora en coche), el B & B Da Mara (a 40 minutos) o el Agriturismo La Vecchia Chioderia (a 5 km de Menaggio y a 15 minutos en coche de Lenno).

Y en Nueva York...

En Nueva York quieren construir una piscina flotante aún más grande, 860 m². + POOL -así se llama el proyecto- tendrá su sede en el Muelle 35 en el Lower East Side de Manhattan e incluirá un novedoso sistema de filtración de agua.

