¿Sabes cuál es el hotel más alto, el más caro o el más antiguo del mundo?

El más grande

El hotel más grande del mundo actualmente es el hotel MGM Grand Hotel en Las Vegas, con 6.198 habitaciones, su edificio principal tiene 5.044 (4.293 habitaciones y 751 suites) a lo que hay que añadir 576 suites localizadas en las tres torres The Signature, los 51 lofts del Skylofts y las 29 villas de The Mansion at MGM Grand. Además el hotel alberga el famoso pabellón de conciertos y deportes MGM Grand Garden Arena, cuenta con restaurantes mundialmente galardonados como el Joel Robuchon, especializado en alta cocina francesa, el asador Tom Colicchio's Craftsteak y el Morimoto Las Vegas, que prepara cocina japonesa creativa. Y por si fuera poco, el entretenimiento viene de la mano de el Cirque du Soleil con su espectáculo KÀ, una producción que incluye acróbatas, artes marciales, marionetas y pirotecnia.

Aunque no todo son buenas noticias para el MGM Grand, el título de hotel más grande del mundo le será arrebatado por el hotel Abraj Kudai que actualmente se está construyendo en La Meca, este hotel tendrá 10.000 habitaciones situadas en doce torres con 70 restaurantes y cuatro helipuertos. Además, contará con la cúpula más grande del mundo.

