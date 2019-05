Dormir en el cuartel general de los «Men in Black» en Londres Para celebrar el estreno de la cuarta entrega de la saga, Booking.com ha recreado el alojamiento de los Hombres de Negro

El próximo 14 de junio llega a los cines de todo el mundo la esperada cuarta entrega de la franquicia Men in Black que tendrá como protagonistas a Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Para ir abriendo boca los fans de la película tiene la oportunidad de pasar una noche como auténticos «Hombres de Negro» en un alojamiento exclusivo que recrea el cuartel general en Londres. En esta ocasión Booking.com, se ha unido a Sony Pictures para presentar este alojamiento de otro planeta donde los huéspedes que tengan la suerte de alojarse seguirán los pasos del Agente H y la Agente M, la nueva pareja encargada de defender la galaxia. Se prepararán y se equiparán, y protegerán al universo de la amenaza extraterrestre que se cierne sobre las calles de Londres por la noche.

Este alojamiento único para dos personas ofrece una experiencia increíble inspirada en la película. Todos los elementos del alojamiento están basados en el mundo futurista de los Men in Black: el mostrador de recepción, el salón principal del cuartel, que incluye una réplica del ojo que todo lo ve, la habitación de los agentes secretos... Además, los huéspedes podrán ver en vivo y en directo varias piezas originales utilizadas por los agentes en la película para luchar contra los aliens.

Una experiencia de película

Como en la película, la entrada al cuartel apenas se ve desde la calle. Cuando los huéspedes identifiquen la entrada, en un edificio grande y tradicional, podrán acceder a un espacio de aspecto industrial gracias a un identificador escondido en el centro. Cuando confirmen que son los nuevos agentes y se pongan las gafas y el traje negro, se abrirá la puerta principal para dar paso a la primera experiencia interestelar.

Tras la puerta, se esconde una sala de reconocimiento de paredes blancas y llenas de espejos en la que recibirán las instrucciones necesarias para desenvolverse como agentes y clientes. Después, podrán acceder al impresionante cuartel general de los Men in Black.

«Sabemos que las películas son una fuente de inspiración para los viajeros, así que estamos muy contentos por haber colaborado en la recreación del cuartel general de los Men in Black en Londres con Sony Pictures, una empresa que también ofrece experiencias increíbles en todo el mundo. Sabemos que 750 millones de huéspedes eligen alojamientos alternativos y que hace décadas que conectamos a los viajeros con la variedad más amplia de alojamientos únicos. Y el alojamiento Men in Black HQ no es una excepción. Seguramente sea una de las opciones más originales y fuera de serie que ofrecemos para este verano» asegura Pepijn Rivers, vicepresidente de Alojamientos en Booking.com.

Cómo hacer la reserva

Quienes quieran aprovechar esta oportunidad van a tener que darse prisa, ya que solo estará disponible durante dos noches. El día 21 de mayo, a las 10:00 GMT, el Men in Black HQ se podrá reservar para la noche del 30 de mayo. El día 23 de mayo, a las 10:00 GMT, el Men in Black HQ se podrá reservar para la noche del 31 de mayo. Esta experiencia única se puede reservar en la página de Booking.com por 99 GBP la noche.