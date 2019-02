Los seis pueblos «secretos» más bonitos de España, según The Times Pequeñas localidades de norte a sur de España que desprenden carácter, belleza y personalidad

Paloma Santamaría

España está lleno de atracciones turísticas que año tras año copan titulares en la prensa internacional. Desde la Alhambra de Granada al museo del Prado o la Sagrada Familia de Barcelona, el visitante descubre un país donde belleza, cultura e historia se dan la mano. Sin embargo existe otro tipo de turismo que se aleja de las playas y grandes ciudades para adentrarse en pequeños pueblos que desprenden carácter y personalidad. Localidades alejadas de los clásicos tour que ganan fuerza gracias a propuestas como la de Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. El último en hacerse eco de estas pequeñas y a menudo poco conocidas poblaciones ha sido el prestigioso periódico británico The Timesque ha seleccionado seis localidades -de entre las 79 que agrupa la asociación, y de las once incorporadas en las últimas semanas- como los pueblos «más bonitos y secretos» de España y que aún no están en las rutas turísticas más frecuentadas.