El octógono imperfecto

En un cruce de caminos, en un páramo solitario y desolado, se alza la iglesia de Santa María de Eunate , situada a un par de kilómetros del pequeño pueblo de Muruzábal (Navarra). Fue terminada en 1170 bajo el reinado de Sancho VI el ... Sabio. La peculiaridad de este templo es que sus muros forman un polígono octogonal, algo muy raro en la arquitectura románica en la Península.

No hay ninguna referencia escrita hasta 1520 sobre la naturaleza de esta iglesia, que fue también un hospital para los peregrinos y un cementerio. No falta quien afirma que fue un observatorio astronómico en el que se reunían los cofrades de un culto esotérico. Pero no es más que una leyenda. De lo que sí hay constancia es que, a mediados del siglo XVI, Eunate era un dominio de la Orden de San Juan, que se apropió de muchos de los bienes despojados a los templarios, eliminados de la Península en 1309 tras la caída del castillo de Monfort.

Situada en la confluencia del camino francés de Santiago que viene de Roncesvalles con el que procede de Aragón, es muy posible que el templo y el hospital tuvieran un origen templario. Pero no hay ninguna prueba de ello. Por el contrario, se dice que fue mandado edificar por una dama de alta cuna que quería ser enterrada en el lugar. La tradición asegura que esta mujer yace junto a los muros del templo.

Esta iglesia ha sido catalogada durante mucho tiempo como «una capilla funeraria», algo que proviene probablemente de que allí eran sepultados los peregrinos. Esta hipótesis está refrendada porque se han hallado vieiras grabadas en algunas de las tumbas , lo que tiene sentido ya que allí había un hospital para cuidar a los enfermos.

La forma octogonal refuerza la idea de su origen templario

Lo más extraño de esta edificación es que la planta es un octágono imperfecto , como se puede ver en las nervaduras de su bóveda, bajo la que se halla una imagen policromada de la Virgen con el Niño Jesús sentado sobre sus piernas. Hay una torre de espadaña que corona el tejado, donde se supone que existía antaño un fanal con luz para orientar a los peregrinos.

La forma octogonal refuerza la idea de un origen templario, ya que evoca la planta de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, donde se arrodilló Mahoma para rezar. En tiempos de los cruzados, se usó como palacio y se la bautizó como el Templo de Salomón. Ello ha suscitado la especulación de que las líneas imaginarias que van desde el centro de la ermita de Eunate a los ángulos del octógono conectan con enclaves templarios en diversos puntos de la Península . El recinto está circundado por un perímetro externo de 33 arcos, asentados sobre un muro de piedra, con bellos y extraños capiteles que evocan dragones, serpientes, aves y monstruos mitológicos.

Eunate en euskera quiere decir «cien puertas», lo que abre la especulación de que tal vez quienes construyeron el recinto querían levantar un segundo perímetro que finalmente no se ejecutó. Puede que la caída de la orden templaria impidiera continuar con la ampliación del conjunto. Todo es enigmático en este templo en el que hay también en los muros de la iglesia misteriosas representaciones como unos lagartos sobre la portada, canecillos que evocan cabezas de atlantes y figuras cuyo sentido es imposible de interpretar . Algunas ventanas están cegadas como si se quisiera proteger la intimidad del templo.

Durante los dos siglos que se expandieron, los templarios construyeron lugares de culto, castillos y hospitales con intenciones prácticas. Querían que esas edificaciones reflejaran la existencia de un orden trascendente y pusieran a los hombres en contacto con Dios . Esta filosofía encaja con la estructura y el simbolismo de Eunate, enclavada a 23 kilómetros de Pamplona, una cercanía que invita a conocer este templo que, al anochecer, parece la popa de una nave que se eleva hacia el cielo.