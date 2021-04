Últimas noticias de deportes hoy viernes, 30 de abril del 2021 El contenido más fundamental de hoy, viernes, 30, abril 2021, en las últimas noticias de deportes. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 30/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del viernes, 30 de abril que no te puedes perder, como estos:

Los aficionados del Real Madrid cada vez tienen más ganas de volver al Santiago Bernabéu y conocer de primera mano la profunda remodelación a la que está siendo sometido el coliseo blanco. Por eso, cada vez que salen nuevas imágenes de las obras o del estado actual del estadio se produce un espectacular revuelo.

Acabó muy enfadado Ronald Koeman con el arbitraje. Una vez más. El técnico holandés fue expulsado por González Fuertes después de que el Granada anotara el gol del empate en el minuto 63. El árbitro recibió el aviso por parte del asistente y no dudó ni un segundo en acercarse al neerlandés y mostrarle la roja directa. A expensas de conocer la sanción que deba cumplir, el técnico no estará este próximo fin de semana ante el Valencia ni en la siguiente jornada ante el Atlético de Madrid, partido que se presume decisivo para dirimir las opciones de azulgranas y rojiblancos. «No entiendo porqué me han expulsado. Según nuestro delegado, Carlos Naval, el árbitro ha puesto que he faltado al respeto al cuarto árbitro. Pero no le he dicho nada. He comentado cosas con el cuarto árbitro pero siempre con respeto. Ni le he insultado ni nada. Además, el cuarto árbitro siempre me contestado con un tono que no era el correcto. No lo entiendo, pero si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche... Veremos que es lo que ponen y si no es cierto tendré que tomar medidas. Ha sido él el que me ha faltado el respeto a mí», explicó el entrenador.

La Liga no está dispuesta a callarse más. Los últimos cambios de rumbo del Gobierno respecto a la vuelta del público a los estadios, escenificada este mismo jueves por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, han provocado la reacción de la patronal, que critica los diferentes criterios con los que se trata al fútbol profesional respecto a otros espectáculos que a estas alturas ya pueden contar con espectadores en sus gradas.