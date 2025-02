Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 24, junio aquí mismo:

Ya hay calendario para la Liga 2022-2023. La temporada comenzará el 13 de agosto y se prolongará hasta el 4 de junio. La gran anomalía de esta campaña es que debido al Mundial de Catar, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre en el Golfo Pérsico, no habrá fútbol de Primera División durante esas fechas. Puede consultar el calendario completo aquí.

España sigue a cero en el Mundial de natación de Budapest, aunque lo que pasó el pasado miércoles vale más que una medalla de oro. Anita Álvarez, nadadora artística de Estados Unidos , se desmayó en la piscina durante dos minutos tras la final de solo libre. En aquel momento de pánico, la ganadora de cuatro medallas olímpicas y entrenadora de la selección americana, Andrea Fuentes, saltó sin pensarlo al agua para salvar a su pupila. Los espectadores se quedaron con el corazón en un puño hasta que después de unas fases de agitación, y varias bofetadas de la entrenadora, Anita se despertó.

A falta de cuatro días para que comience Wimbledon, Carlos Alcaraz apura los últimos entrenamientos y partidos de exhibición para comenzar de la mejor manera el tercer Grand Slam del año. No ha tenido mucho tiempo desde su descanso tras Roland Garros y la lesión en el codo, además, lo ha dejado sin partidos competitivos previos al gran evento. Pero es Carlos Alcaraz , 7 del mundo, 19 años, campeón de cuatro títulos este curso (Río, Miami, Conde de Godó y Mutua Madrid Open) y toda la ilusión por hacerlo bien en el verde.

Puede que a Magnus Carlsen le disguste volver a enfrentarse contra los jugadores a los que ya ha derrotado en anteriores Mundiales. Si el torneo de Candidatos no cambia de rumbo, sin embargo, van a ser lentejas para el campeón noruego, que amenazó con no defender el título otra vez si no ganaba Alireza Firouzja . Ayer, el francés de 19 años, el más joven de la competición, perdió en Madrid con las piezas blancas ante Fabiano Caruana , mientras que Ian Nepomniachtchi desactivaba al polaco Jan-Krzysztof Duda en solo 35 jugadas.

Tras cerrar el asunto Vinicius, cuyo contrato, que finalizaba en 2024, ha sido ampliado hasta 2027, ahora le toca el turno a Rodrygo Goes (21), que está cerca de rematar su renovación por el club blanco. Los puntos del acuerdo tienen cierta similitud con el de su compatriota, aunque aún no están cerrados. Al Real Madrid le gustaría extender el contrato de Rodrygo hasta 2028, tres años más de los que actualmente tiene firmados, aunque la parte del futbolista entiende que hasta 2027 sería suficiente, como ha sucedido con Vinicius. Goes, que en estos momentos es uno de los jugadores de la plantilla con el sueldo más bajo, mejorará notablemente sus emolumentos pasando de cuatro a siete millones netos, que podrían llegar a ocho si alcanza una serie de variables -desde anotar goles a ganar el Balón de Oro-, lo que le situará en uno de los escalones salariales más altos de la plantilla. Además, el Madrid blindará su cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones de euros.

La Liga 2022-2023 comenzará el fin de semana del 12-13 y 14 de agosto y terminará el 4 de junio, una semana antes de la final de la Champions. La peculiaridad de jugar un Mundial entre noviembre y diciembre provocará que el campeonato se alargue tres semanas más de lo habitual (aunque con solo dos ventanas FIFA , en septiembre y marzo) y que no haya partidos durante casi dos meses, entre el 9 de noviembre, jornada 14, y el 31 de diciembre, jornada 15. Habrá cuatro jornadas en miércoles. Así quedó ayer confirmado en el sorteo que se celebró en el salón Luis Aragonés de la sede en las Rozas de la Federación Española de fútbol.

La FIFA ha confirmado que permitirá plantillas de hasta 26 jugadores en el próximo Mundial de Catar , y que los seleccionadores no tendrán que hacer descartes antes de cada partido, por lo que podrán disponer de hasta 15 sustitutos disponibles para los cinco cambios.