Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del viernes, 24 de junio que no te deberías perder, como estos:

Exploraba Roca Rey nuevos horizontes mientras se alejaba de la orilla. Solo así, olvidándose de lo terrenal, se podía torear con tal autoridad, con tal soberbia, bordeando los límites de lo prohibido. Porque hundir de esa manera las plantas, quedarse quieto mientras el tren silba al lado, está al margen de toda ley. Qué manera de torear. Lo suyo lo definió un aficionado en la bocana del 3: «Este es el Real Madrid; el resto, cualquier otro equipo». Un torero Champions que impactó desde el quite mixto con su brutal asiento. Para Manzanares fue el brindis: por él y por su padre. Explosivo el prólogo de rodillas: ni la 'mascletá' del mediodía impactó tanto. Por delante y por detrás se pasó a Tallista, con dos pases cambiados por la espalda que provocaron el delirio. La gente se puso en pie con aquella declaración de intenciones. Pero eso solo era el principio. El Jaguar del Perú se abandonó con el de Victoriano del Río, que respondió a medias. En su totalidad lo hizo Roca, que escribió una tanda sobresaliente de pasmosa lentitud. Con el cuchillo entre los dientes, se leía entre líneas un mensaje a Pablo Aguado, que observaba la faena desde el burladero. «Yo también sé torear despacio», parecía decir Andrés. El cambio de mano firmó una apoteosis, pero por el zurdo no iba igual este animal. A menos el toro y a más el torero, que se entretuvo en otra ronda diestra antes de exhibir un valor de antología en la arrucina. Ni pestañeaban los diez mil espectadores que casi llenaban la plaza: Roca sigue siendo el más taquillero. El tarro de la valentía se derramó completamente en las bernadinas. De sobresalto. Respingos pegaba el personal en sus asientos en medio de los gritos de «¡torero, torero!» Una locura. Tanta que hasta aquellos del 7 que declararon su amor a El Fandi se rindieron a la Roca peruana, que cortó dos orejas con fortísima petición de rabo.

Las principales asociaciones del teatro, la danza y el circo de España han dado la voz de alarma: buena parte de los fondos europeos que el Inaem debe resolver antes de que acabe junio están en peligro porque no hay personal suficiente para gestionarlos. Cultura ya ha transmitido que la resolución provisional de las solicitudes difícilmente estará lista antes de septiembre, de modo que, si el ministerio no aligera los trámites o prorroga los plazos previstos, habrá una cascada de renuncias de cientos de compañías . En juego hay 18 millones de euros que el sector considera vitales para su supervivencia, tras la gravedad de la crisis de la pandemia del Covid , de la que el sector aún no se ha recuperado.

La sala Alcalá Subastas de Madrid ha sacado hoy a la venta 'Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos' (107 por 80 centímetros), de Goya, fechado hacia 1775. Su precio de salida era de 2 millones de euros. Según fuentes de la sala, el cuadro había generado mucha expectación y habían acudido a verlo tanto representantes de instituciones como coleccionistas particulares. Pero finalmente no ha encontrado comprador .