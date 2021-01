Últimas noticias de sociedad hoy viernes, 22 de enero del 2021 El contenido más fundamental de hoy, viernes, 22, enero 2021, en las últimas noticias de sociedad. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 22/01/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del viernes, 22 de enero que no te puedes perder, como estos:

El Centro para el Control de Enfermedades Europeas (ECDC, en sus siglas en inglés) ha elevado el nivel de riesgo de transmisión en Europa de las nuevas variantes del virus a «muy alto». Esta institución, que vigila la circulación de enfermedades infecciosas en la Unión Europea, ha recomendado a los países miembros que se preparen para el aluvión de nuevos casos. Así, aconseja que se eviten los viajes no esenciales, se acelere la vacunación de los grupos de mayor riesgo (mayores y personal sanitario) y preparen a sus sistemas sanitarios para soportar una mayor presión por la mayor capacidad de contagio de las nuevas variantes víricas.

Uno de cada cinco hospitalizados en España (20,87%) están ingresados a causa de la enfermedad provocada por el coronavirus. «Son cifras muy altas», ha alertado el propio Fernando Simón, director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en la rueda de prensa de este jueves.

Adriana Lastra se felicitaba esta mañana en la red social Twitter y agradecía al histórico dirigente socialista Pedro Zerolo, fallecido, su impulso por la igualdad de trato. Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anunciaba que su partido había registrado este mismo jueves 21 de enero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, una norma que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, de Podemos, había anunciado como una medida a impulsar desde su departamento, según informa la agencia Europa Press.

Habitualmente sucede que Alemania sea el país que contribuye decisivamente a resolver los problemas en la Unión Europea. Pero la pandemia ha cambiado hasta esto y en esta tercera oleada de infección son los temores de Berlín a que la situación se escape de todo control lo que ha pesado más en la reunión telemática del Consejo Europeo celebrada ayer. En ella se decidió que los países tomarán todas las medidas que consideren necesarias para limitar fuertemente los viajes no esenciales.

La inmunidad de rebaño, también llamada inmunidad de grupo o inmunidad colectiva, es un fenómeno bioestadístico que se observa cuando, en un grupo de población, un elevado número de personas es inmune a un tipo concreto de patógeno, ya sea porque ha desarrollado inmunidad de manera natural o porque se ha vacunado contra la enfermedad. Estas personas, que no pueden enfermar, actuarían indirectamente como una protección hacia la población sana que no está inmunizada. Al haber un gran número de inmunes, los contagios se reducirían considerablemente y la probabilidad de contraer la enfermedad desciende.

La variante británica que asusta a Europa por su alta capacidad de contagio será dominante en dos meses, según el pronóstico del Ministerio de Sanidad. De momento, circula con poca intensidad. Solo el 5 por ciento de los casos de Covid en el país corresponden a la cepa británica, explicó ayer Fernando Simón quien, por primera vez, no despreció el impacto que tendrá en España. El director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, recordó que en elReino Unido e Irlanda pasaron de un 5 por ciento a casi un 50 por ciento en solo seis semanas. En España, calcula, que esta situación se verá en marzo, mes en el que la cepa británica podría ser dominante también en España.

La compra conjunta de vacunas, a través de la Comisión Europea, está siendo muy criticada en Alemania. La lentitud con la que llegan las dosis a cada uno de los Bundesländer alemanes, que mantiene paralizada la campaña de vacunación en varias regiones por falta de dosis, así como los acuerdos a los que han llegado países europeos para revender vacunas a terceros, han generado una ola de desconfianza acerca del procedimiento que, sin embargo, Merkel sigue defendiendo con firmeza. «No hay uno solo día en que haga todo bien al cien por cien, pero si hay una decisión de la que no me arrepiento es de la compra europea de vacunas», ha dicho durante la rueda de prensa en la que ha explicado el último endurecimiento de las restricciones. «Me resultaría aterrador que grandes y experimentados negociadores como Francia, Italia o España estuviesen compitiendo con nosotros en los mercados», ha dicho, recordando que « BionTech no es una empresa nuestra, trabaja con Pfizer, que vende a escala global» e insistiendo en que la estrategia conjunta europea reviste una gran importancia en la gestión de la pandemia.