Florentino Pérez no ha escondido nunca su deseo de dar un vuelco al fútbol tal y como se conoce actualmente. De hecho, en la última asamblea del Real Madrid reconoció abiertamente que en el fútbol «se necesitan nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte», invitando a afrontar cuanto antes «una reforma que no puede esperar». No mencionó la palabra Superliga, pero el presidente del club blanco hacía clara mención a este torneo del que tanto se habla y que recibió un golpe durísimo por parte de la FIFA, que emitió un comunicado en el que rechazó públicamente y en nombre suyo y de las seis confederaciones la creación de dicho evento. No es, en cualquier caso, la única voz discordante de un proyecto cuyo recorrido parece nulo.

El Sao Paulo brasileño cayó este miércoles goleado y humillado en su casa, en el estadio Morumbí (1-5) ante el Internacional de Porto Alegre, su principal rival por el Campeonato Brasileño, que con la victoria se pone en posición ventajosa de cara al título por el que ambos pugnan. El 'Inter' es ahora primero con 59 puntos, por encima de un Sao Paulo que acumula dos puntos menos, con ya solo siete jornadas por disputar.

Zidane puso firme a la plantilla tras la debacle de Alcoy. Fueron seis minutos de charla intensa, dura. No es amigo el francés de tertulias largas que desvíen el mensaje. Prefiere ir directo al grano, porque sabe por experiencia que el profesional delfútbol se diluye cuando las peroratas son extensas.