Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del viernes, 22 de enero del 2021 El contenido más fundamental de hoy, viernes, 22, enero 2021, en las últimas noticias. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 22/01/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 22, enero aquí mismo:

El Centro para el Control de Enfermedades Europeas (ECDC, en sus siglas en inglés) ha elevado el nivel de riesgo de transmisión en Europa de las nuevas variantes del virus a «muy alto». Esta institución, que vigila la circulación de enfermedades infecciosas en la Unión Europea, ha recomendado a los países miembros que se preparen para el aluvión de nuevos casos. Así, aconseja que se eviten los viajes no esenciales, se acelere la vacunación de los grupos de mayor riesgo (mayores y personal sanitario) y preparen a sus sistemas sanitarios para soportar una mayor presión por la mayor capacidad de contagio de las nuevas variantes víricas.

Florentino Pérez no ha escondido nunca su deseo de dar un vuelco al fútbol tal y como se conoce actualmente. De hecho, en la última asamblea del Real Madrid reconoció abiertamente que en el fútbol «se necesitan nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte», invitando a afrontar cuanto antes «una reforma que no puede esperar». No mencionó la palabra Superliga, pero el presidente del club blanco hacía clara mención a este torneo del que tanto se habla y que recibió un golpe durísimo por parte de la FIFA, que emitió un comunicado en el que rechazó públicamente y en nombre suyo y de las seis confederaciones la creación de dicho evento. No es, en cualquier caso, la única voz discordante de un proyecto cuyo recorrido parece nulo.

Los técnicos de los Bomberos analizan ya qué pudo pasar para que se originara la enorme explosión que ha dejado cuatro víctimas mortales y una decena de heridos en la Casa Parroquial de la Iglesia de la Paloma, en la calle de Toledo.

Un total de 185 personas, entre dirigentes políticos, familiares, funcionarios y profesionales sanitarios, han recibido la vacuna del coronavirus en la Comunidad Valenciana pese a no estar incluidos en los grupos prioritarios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Las investigaciones abiertas por la Generalitat Valenciana han encontrado cerca de doscientos casos en los que se han suministrado las vacunas del Covid-19 en contra del protocolo. Muchos de ellos se habrían concentrado en el departamento de Salud de Torrevieja.

Un joven de 20 años, inmigrante irregular de origen argelino, ha sido detenido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) tras protagonizar una agresiva trifulca contra agentes de la Guardia Civil que le recriminaron que fuera por la calle sin mascarilla y fumando un porro. Ejea es actualmente una de las zonas de Aragón con más incidencia del coronavirus y está confinada perimetralmente.