Últimas noticias de sociedad hoy viernes, 21 de agosto del 2020

viernes, 21 de agosto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19, informa Adrián Delgado. Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Un niño de dos años falleció en la tarde de este jueves tras caer a una piscina en la urbanización Camposol, en Mazarrón, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en su página web.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este viernes que cerrar clubes de alterne y perseguir la prostitución «va a ser fundamental» para el control de los rebrotes de coronavirus, ya que «el rastreo es más difícil» en las mujeres prostituidas y es preciso «garantizar sus derechos».

La nueva portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este viernes en Palma que «sin duda alguna, hoy de lo que están hablando todos los españoles en cualquier rincón de España es de la vuelta a las clases». En ese sentido, ha añadido que los padres se preocupan por las circunstancias en que se producirá ese regreso a las aulas en lo relativo a la «seguridad», la «presencialidad», la «conciliación» o el deseo de «no perder un nuevo curso escolar».

Viernes, 21 de agosto del 2020 tiene lugar el Santo de Santa Ciriaca entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.