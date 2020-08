Últimas noticias y última hora de hoy viernes, 21, agosto 2020 en España Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 21 de agosto del 2020 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19. Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Apenas 24 horas después de la entrada en vigor de las nuevas restricciones sanitarias en la Comunidad de Madrid, un juez las ha tumbado. En vista de que estas últimas medidas quedan anuladas, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha recomendado a los ciudadanos «quedarse en casa» en las zonas más azotadas por la pandemia de la región.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que solicita que se judicialicen las irregularidades detectadas en la contratación de servicios de consultoría por parte de Unidas Podemos en la campaña electoral de 2019 al apreciar «indicios de la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil» y de «un delito electoral».

Además del cierre del ocio nocturno, la reducción del horario hostelero y la restricción de fumar en la vía pública, la Comunidad de Madrid ha incluido una medida más. El último documento publicado en el Boletín Oficial prohíbe el uso de las mascarillas FPP2 y FPP3 con válvula, salvo para uso profesional.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha «discrepado» de las declaraciones de su compañera en el Consejo de Ministros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que recordaba las palabras de miembros de Unidas Podemos sobre el «jarabe democrático» de los escraches y ha asegurado que calificar de escrache el «hostigamiento» que le están haciendo a su familia es «blanquear el acoso».

Después de que un juez anulase las últimas medidas anticovid establecidas por la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha recomendado a los ciudadanos «quedarse en casa» en las zonas donde afloran más casos de coronavirus. Y la zona sur es el punto caliente de la región.