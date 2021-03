Últimas noticias del viernes, 19 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes El contenido más relevante de hoy, viernes, 19, marzo 2021, en las últimas noticias de deportes. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del viernes, 19 de marzo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Dick Hoyt participó en más de 1.000 carreras, entre ellas varios Ironman, multuitud de triatlones y, sobre todo, 32 ediciones del maratón de Boston. Jamás corrió solo. Siempre lo hizo acompañado de su hijo Rick, quien nació con parálisis cerebral. Juntos formaron el Team Hoyt, una pareja icónica que se ganó el reconocimiento unánime del mundo del deporte, el mismo que hoy llora la muerte de Dick, fallecido a los 80 años.

Erling Braut Haaland es el objetivo del Real Madrid. Y el Real Madrid es el objetivo de Haaland. El futbolista del Borussia Dortmund, que juega los cuartos de final de la Champions junto al equipo madrileño, no quiere continuar en el cuadro alemán la próxima temporada, aunque los propietarios de la entidad desearían que siguiera una campaña más en el equipo aurinegro. El delantero y su máximo representante, Mino Raiola, apuestan por ser traspasados este verano y es lo que negocian ya. Porque Haaland, veinteañero, está ansioso por venir al Real Madrid.

Es tradicional que la Fórmula 1 alimente el interés por el comienzo de la temporada (28 de marzo, Bahréin) a través de los pronósticos en su página web. Son los 'power rankings' que establece cada año después de los test invernales. Según la F1, Red Bull es el mejor coche por delante de Mercedes, McLaren y Alpine. El coche de Fernando Alonso es el cuarto, un paso por encima del Ferrari que conducirá Carlos Sainz.

La derrota en Stamford Bridge el pasado miércoles supuso no solo la eliminación en los octavos de final de la Champions League, un palo deportivo y económico para el club, y más en época de pandemia. En un encuentro en el que se mostró muy inferior al rival, el adiós londinense ha provocado también un nuevo giro de tuerca a esa extraña sensación de fragilidad que empezó a acompañar las apariciones del Atlético de Madrid en el inicio de febrero. Un equipo intratable hasta entonces, al menos en la Liga, que volaba impulsado por los goles de Luis Suárez, por las asistencias de Marcos Llorente y por esa varita mágica que siempre ayudaba con un tanto en el tiempo añadido o un inesperado penalti. Mes y medio después, los resultados no acompañan y los jugadores no transmiten la alegría del primer tercio de la temporada. Simeone y su tropa volvieron a exhibir ante el Chelsea síntomas de un bloqueo que, partido a partido, jornada a jornada, acrecienta las dudas sobre el futuro de los rojiblancos. Eliminados de la Copa del Rey por un Segunda B, ya solo queda pelear por la Liga, un objetivo que hace unas semanas parecía mucho más cerca que ahora por un doble motivo. Porque Barcelona y Real Madrid han ido mordiendo el colchón de puntos que se había instalado en el Metropolitano, pero especialmente porque el Atlético no se encuentra. Ni física, ni táctica ni mentalmente. El equipo lleva caminando en el último mes por el filo del alambre y en Europa no hubo red para frenar la caída.

Los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez, el alemán Lotar Matthäus y el italiano Gigi Buffon. Con cinco participaciones cada uno, son los cuatro futbolistas con más Mundiales jugados en la historia. A ellos, si nada raro sucede, se les unirán en Qatar 2022 Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Los capitanes de Argentina, Portugal y España ingresarán en este prestigioso y reducido club, pero el defensa andaluz va mucho más allá.