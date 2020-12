Últimas noticias de sociedad hoy viernes, 18 de diciembre del 2020 Repasa las últimas noticias del día 18 de diciembre del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en sociedad de ABC.es. El conciso resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 18, diciembre aquí mismo:

Fernando Simón ha vuelto a cambiar el tono. Esta tarde, ha comenzado la rueda de prensa corroborando que la incidencia acumulada vuelve a subir, por cuarto día consecutivo, hasta elevarse a los 207 casos por 100.000 habitantes, y la tendencia es que «siga subiendo», tras notificar este jueves 12.131 nuevos contagios y 181 muertes. «Estamos en una situación muy diferente a la época favorable de la que hablábamos hasta hace pocos días. Hay repunte de contagios en España y un cambio de tendencia», ha dicho director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios (CCAES), que ha presagiado que la enfermedad seguirá en ascenso hasta mediados de enero o incluso finales.

Europa ya sabe cuándo empezará a vacunar a su población con el fármaco de Pfizer. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha dado una horquilla de tiempo, entre el 27 y el 29 de diciembre para que la primera vacuna contra el nuevo coronavirus empiece a distribuirse por todos los países europeos. Aunque estas fechas aún están pendientes de confirmación de la reunión de la autorización comercial de la agencia europea del medicamento (EMA), todo parece indicar que a partir del 27 de diciembre todos los países de la Unión Europea podrán empezar a recibir las primeras dosis.

«Nos faltaba solo que fallara San Genaro», dicen los napolitanos, expresión que recoge en primeras páginas a tres columnas el diario local de difusión nacional «Il Mattino». En un año negro que todo el mundo quiere olvidar, los napolitanos, que además han visto morir a su mito Maradona, esperaban al menos en el milagro de su patrón San Genaro. Pero esta vez no se realizó la licuación de su sangre que se conserva en un relicario de cristal en la catedral de Nápoles. No solo una desilusión para los napolitanos, sino para sus fieles y curiosos de todo el mundo. Con el «no» de San Genaro, ahora «Nápoles tiene miedo», afirma «Il Mattino», que dedica dos páginas al «milagro fallido». Cuando no se produce ese «milagro laico», los napolitanos temen que sea la señal de un mal fario o pésimo augurio para el año próximo, aunque será difícil que sea más infausto que el 2020. Para el fenómeno de la licuación, la Iglesia habla de «prodigio», pues no es considerado como un milagro.

La fuerza del Sars-CoV-2 sorprendió por su virulencia. La investigadora de la Universidad de Oxford Teresa Lambe comprendió que se produciría una pandemia cuando supo que el virus se propagaba por partículas en el aire. «En ese momento fue evidente». Ya tenía experiencia en el desarrollo de vacunas para enfermedades como el ébola o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers) y, al frente de su equipo en el departamento de Medicina Clínica, comenzó a trabajar en enero para luchar contra la covid. «Nunca pensé que tendría que enfrentarme a un desafío de estas características», confiesa. «He aprendido que podemos colaborar y trabajar en equipo para así conseguir los objetivos mucho más rápido».

La escritora Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras de 2019, es partidaria de estudiar todos los aspectos de la vida desde la óptica feminista. Y, por eso, no se le ha escapado que «la pandemia ha sido un revés significativo para las mujeres». En el país en el que vive, Estados Unidos, ha observado que «las mujeres han dejado el trabajo a un ritmo increíble», porque aún se espera que sean ellas las que cuiden a los hijos y del hogar y que a la vez trabajen. Al mismo tiempo, asegura, la pandemia ha dejado bien claro «lo vital que es el trabajo de las mujeres en todas las sociedades». «Son tareas que se subestiman terriblemente en nuestra cultura», añade, para a continuación agregar: «Las generaciones futuras constituyen una responsabilidad colectiva».

Tienen la batalla prácticamente perdida pero lo van a intentar. El Partido Popular pondrá hoy todas sus cartas sobre la mesa para introducir un cambio en la «ley Celaá» que permita retrasar su acelerada tramitación y se detenga así el «rodillo» del PSOE y sus socios. ¿Cómo lo van a hacer? Introduciendo una modificación al texto, concretamente, que la asignatura Cultura Clásica sea de oferta obligada en algún curso de la ESO. Los populares lo harán a través de las llamadas enmiendas transaccionales (es decir, cambios al texto fruto del acuerdo de varios partidos, en este caso con la izquierda y Junts per Catalunya, entre otros) y que obligaría al texto a retornar a la Cámara Baja. Y es que si la norma saliera sin cambios del Senado se convertiría en ley automáticamente, previa publicación en el BOE. Esto es lo que pretende hacer el Gobierno antes del día 30, tal como infomró ABC.

Un estudio publicado en «The Lancet Respiratory Medicine», una publicación mensual de la prestigiosa revista médica, concluyó que el virus del Covid-19 causa una enfermedad más grave que la provocada por el de la gripe estacional. El equipo de investigación estudió los datos de más de 130.000 pacientes hospitalizados en Francia: 89.530 con Covid-19 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de este año, y 45.819 ingresados por complicaciones con la influenza estacional entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019, y concluyeron que casi el doble de personas ingresaron en el hospital por Covid-19 en el apogeo de la pandemia que por influenza en el pico de la temporada de influenza 2018-2019.