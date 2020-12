Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del viernes, 18 de diciembre del 2020 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 18 de diciembre del 2020 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Hace más de 3.000 años, una pareja en la ciudad bíblica de Betsaida, en Israel, fue enterrada en la clásica posición de «cucharita», con el brazo del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Cuando los arqueólogos descubrieron los restos en 2010 los bautizaron como «Romeo y Julieta», en honor a la obra de Shakespeare. Y aunque se han esclarecido algunos aspectos de este hallazgo raro y romántico, el enigma de estos esqueletos sigue vivo.

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, por la exposición «La bondadosa crueldad. León Ferrari. 100 años» al estimar que incurre en delitos contra los sentimientos religiosos e incitación al odio.

El cantautor mexicano Armando Manzanero está hospitalizado en Ciudad de México en estado «delicado» tras dar positivo por covid-19, ha informado su hija Martha Manzanero Arjona, quien junto con sus hermanos viajó a la capital del país.

A menos de un mes de que se cumpla un año del lanzamiento por sorpresa de «Music to Be Murdered By», Eminem vuelve a dar un golpe de efecto publicando una secuela sin previo aviso, «Music to Be Murdered By - Side B». En esta ocasión, el nuevo álbum del rapero incluye colaboraciones de DJ Premier (en la canción «Book of Rhymes»), Ty Dolla $ign (en «Favorite Bitch»), Dr. Dre y Sly Pyper (en «Guns Blazing»), MAJ (en «These Demons») y White Gold (en «Zeus»). En esta última, el artista se disculpa con Rihanna por una canción de hace una década, que se filtró en 2019 y que incluía letras sobre «ponerse del lado de Chris Brown», el músico que maltrató física y psicológicamente de la cantante de Barbados. «Y disculpas de todo corazón a Rihanna por esa canción que se filtró / Lo siento, Rih, no tenía la intención de causarte dolor / Pero independientemente de que estuviese mal por mi parte».