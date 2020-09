Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de España del viernes, 18 de septiembre del 2020 Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 18 de septiembre del 2020 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día viernes, 18 de septiembre en el mundo y en España:

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ofrecido a la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, reunirse con ella en la Real Casa de Correos para hablar sobre la situación de la pandemia en Madrid y colaborar en la cogobernanza.

La examiga de Juan Carlos I Corinna Larsen ha afirmado en una entrevista en Paris Match que el hoy rey emérito le reveló sus temores, antes de abdicar, de que estaba siendo objeto de lo que la empresaria alemana califica de «golpe de estado interno» instado tanto por la propia familia real, con la reina Sofía al frente, como por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Pablo Iglesias y Arnaldo Otegui continuaron este jueves con su cortejo público en su deseo compartido de que Bildu se convierta en un socio estratégico del Gobierno de España. El vicepresidente segundo evitó concretar si el Ejecutivo flexibilizará aún más la política penitenciaria sobre los presos de ETA, como le exige Otegui, y se limitó a contestar con secretismo: «Para ofrecer resultados hay que ofrecer discreción».

Imagen insólita en Barcelona el mismo día en que el presidente catalán, Quim Torra, tenía en Madrid su vista en el Tribunal Supremo por la causa de las pancartas ideológicas en espacios públicos. El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha retirado este jueves lazos amarillos que estaban en las vallas de protección situadas en la entrada del consistorio, en la plaza Sant Jaume.

«Nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir». Pedro Sánchez, el pasado 20 de junio, última vez que se dirigió a los españoles durante el estado de alarma, volvió a repetir el mantra de que el Gobierno no tomó medidas para atajar el coronavirus antes por un desconocimiento insoslayable. Ignorancia, sin embargo, no compartida por los socialistas en el Parlamento Europeo.

En tiempo récord. Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría del distrito de Moncloa-Aravaca detuvieron pasadas las dos de la tarde de ayer a tres jóvenes, uno de ellos menor, horas después de haber apuñalado a otro de 23 años a la salida de una tienda de alimentación china en el número 11 de la calle de Artajona. Los hechos se desataron alrededor de las 22.15 horas de la noche del miércoles cuando el tendero y un cliente recriminaron a uno de los autores el hecho de que no llevase la mascarilla puesta al acceder al establecimiento. De inmediato, se originó una discusión que no hubiera pasado a mayores de no ser por la actitud desafiante del infractor.