Últimas noticias de sociedad hoy viernes, 16 de abril del 2021

viernes, 16, abril

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido esta mañana que no ve mal que las empresas salgan fuera de España a los mercados a comprar vacunas.

‘#YomeVacunoSeguro’ es el lema de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad este viernes, cuyo objetivo es insistir en los beneficios de las vacunas y en la importancia de vacunarse para protegernos y proteger a los demás frente a la Covid-19. El Ministerio que dirige Carolina Darias sigue así la estela marcada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que lanzó hace unos días su propia campaña para incentivar a la población a acudir a los centros de vacunación cuando se les cita. En el vídeo salían rostros conocidos como Belén Esteban, Enrique Cerezo, Susana Griso o Carmen Lomana.

Santa Engracia se celebra en el día de hoy, viernes 16 de abril del 2021 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Un total de 82 sociedades científicas nacionales, que representan a más de 200.000 profesionales sanitarios, han dado a conocer este viernes un manifiesto conjunto en el que piden a Gobierno y comunidades que no paren la vacunación y se pongan de acuerdo en el control de la pandemia. «Nuestro primer y principal mensaje a las autoridades políticas es el siguiente: vacunen. Y a los ciudadanos este otro: vacúnense», claman los científicos, que exigen que la vacunación no se suspenda «sin atender a criterios puramente científicos ni de forma impulsiva», piden que no se cultive el miedo e insisten en la necesidad de que las administraciones coordinen sus políticas y también sus mensajes para generar confianza y «trasmitir un mensaje de colaboración y cooperación entre todos como la mejor forma de ganar a la pandemia».

El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, ha anunciado que a partir del domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en el país.

Los obispos tacharon este viernes de «gravemente injusta la acusación» de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien señaló a la Iglesia como «cómplice» de los abusos que sufren los menores «por encubrimiento». Durante el debate parlamentario de la Ley contra la violencia a la infancia, Belarra aseguró que «hay que decir que la Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños».