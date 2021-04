Últimas noticias de sociedad hoy viernes, 16 de abril del 2021 Lee las últimas noticias del día 16 de abril del 2021. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en sociedad de ABC.es. El conciso resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 16/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 16, abril aquí mismo:

Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según sendos estudios publicados en la revista estadounidense 'The New England Journal of Medicine'.

Muchos de los grandes avances científicos son fruto del azar. La penicilina, los rayos X o la viagra son hijos de la casualidad o de eso que se llama serendipia, un hallazgo valioso e inesperado. La ciencia avanza con golpes de suerte o redescubriendo tratamientos que siempre hemos tenido ante nuestros ojos. Durante décadas enfermos con graves problemas cardiacos han utilizado digoxina, un tratamiento para tratar arritmias o el agotamiento de un corazón infartado. Nadie había imaginado que este fármaco podría ser la llave para comer sin miedo a engordar o que las cifras de glucosa o colesterol se dispararan.

El pasado mes de marzo varios casos de trombos en personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca hicieron saltar las alarmas en varios países de la Unión Europea. Muchos de ellos decidieron detener temporalmente la vacunación con el fármaco anglosueco hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)certificara de nuevo la seguridad de sus dosis.

Aún debatiéndose en el seno de la Unión Europea, el certificado verde digital –mal llamado pasaporte Covid, según el Ministerio de Sanidad– comienza a aterrizar en los países miembros y en sus regiones. Dentro del margen que queda en manos de cada uno de los Veintisiete, España eximirá de guardar cuarentena o realizarse test específicos en su territorio a los extranjeros que lleguen hasta su territorio y demuestren con él su vacunación, inmunidad o que no están contagiados.

Desde comienzos de 2021 dio comienzo la vacunación masiva a nivel mundial. Pfizer fue la primera vacuna que tuvo autorización por parte de la EMA para poder operar en la Unión Europea. Unos días después lo hizo la de Moderna, cuyas características son similares.

La vacunación con Vaxzevria (AstraZeneca) ha sido suspendida desde hoy, temporalmente hasta nuevo aviso, para el ejército, Arma de Carabineros, Guardia de Finanzas y agentes de policía italianos. Así se ha notificado, mediante una comunicación interna reservada, tras los informes de casos raros de trombosis.

Cuatro personas murieron en Italia por coágulos sanguíneos poco comunes después de recibir la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, según un informe de la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA).