Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según sendos estudios publicados en la revista estadounidense 'The New England Journal of Medicine'.

Una de las prioridades de Mateu Alemany nada más aterrizar en el Barcelona es atar a los futbolistas que más futuro tienen para el club catalán. El nuevo director de fútbol deberá darse prisa con Ilaix Moriba, uno de los talentos que ha descubierto Ronald Koeman, si no quiere que el jugador acabe en otro equipo. O lo que es peor, en el Real Madrid. Y es que el club blanco se ha interesado por la situación de Ilaix Moriba, que acaba contrato el 30 de junio y al que Alemany ya ha comunicado que quiere prorrogar su vinculación. La respuesta de Mamady Moriba, padre del centrocampista, es elocuente cuando le preguntan por el interés de Florentino Pérez, que ha visto una gran oportunidad de llevarse a una promesa del club catalán. El progenitor reconoció que «renunciamos a mucho dinero porque Ilaix quería jugar en el Barça». «Teníamos ofertas del Chelsea, City y Juventus más grandes que las del Barça, y anulé un viaje a Manchester porque el Barça apostó fuerte», aseguró. En declaraciones al programa 'Qué t'hi jugues?' de Ser Barcelona, dejó entrever el interés del Real Madrid cuando guardó un inquietante silencio a la pregunta de si había recibido la llamada del club blanco. «Estamos a muerte con los culés y queremos seguir en el Barça», resolvió, escapando por la tangente.

Muchos de los grandes avances científicos son fruto del azar. La penicilina, los rayos X o la viagra son hijos de la casualidad o de eso que se llama serendipia, un hallazgo valioso e inesperado. La ciencia avanza con golpes de suerte o redescubriendo tratamientos que siempre hemos tenido ante nuestros ojos. Durante décadas enfermos con graves problemas cardiacos han utilizado digoxina, un tratamiento para tratar arritmias o el agotamiento de un corazón infartado. Nadie había imaginado que este fármaco podría ser la llave para comer sin miedo a engordar o que las cifras de glucosa o colesterol se dispararan.

El pasado mes de marzo varios casos de trombos en personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca hicieron saltar las alarmas en varios países de la Unión Europea. Muchos de ellos decidieron detener temporalmente la vacunación con el fármaco anglosueco hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)certificara de nuevo la seguridad de sus dosis.

Los grupos independentistas y los comunes en el Parlamento de Cataluña quieren reformar el Reglamento de la Cámara autonómica para limitar ideológicamente los discursos hasta el punto de poder aplicar sanciones. La idea figura en la propuesta de resolución registrada hoy por ERC, Junts, la CUP y ECP en el marco de evitar que Vox tenga un senador de designación autonómica tal y como le corresponde tras las elecciones del pasado 14 de febrero.

El pasado miércoles se conmemoraba el 90 aniversario de la proclamación de la II República española y el Partido Comunista aprovechó para compartir una manifestación en la que se desempolvaban las viejas caras en blanco y negro de Lenin y Stalin y se paseaban por la Gran Vía y el centro de Madrid.

Aún debatiéndose en el seno de la Unión Europea, el certificado verde digital –mal llamado pasaporte Covid, según el Ministerio de Sanidad– comienza a aterrizar en los países miembros y en sus regiones. Dentro del margen que queda en manos de cada uno de los Veintisiete, España eximirá de guardar cuarentena o realizarse test específicos en su territorio a los extranjeros que lleguen hasta su territorio y demuestren con él su vacunación, inmunidad o que no están contagiados.