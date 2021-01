Últimas noticias y última hora de hoy viernes, 15, enero 2021 en cultura Repasa las últimas noticias del día 15 de enero del 2021. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en cultura de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 15/01/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del viernes, 15 de enero que no te puedes perder, como estos:

2021 se vislumbra como un año de celebraciones en la República de Estados Unidos Mexicanos en el que se exaltará el bicentenario de la Independencia mexicana, los 500 de la caída de Tenochtitlán y los 700 años de la Fundación Lunar de la ciudad. «Tres conmemoraciones históricas que recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos», según declaraciones de Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México. El problema estriba en que la política mexicana está desenfocando la conmemoración de la Conquista por motivos poco evidentes. Desde el lenguaje, se habla de «invasión»; desde los gestos, seexigen disculpas al Rey Felipe VI o al Papa, en nombre de los indigenistas; desde la historia, no acudiendo a los documentos originales sino a interpretaciones ideológicas o presentistas que hablan del imperio español capitalista y el proletariado azteca en ciernes, como se sugiere en las más recientes obras de un historiador próximo al presidente, Enrique Semo..

La Ley y el Orden moral más estrictos serán finalmente respetados. La pareja formada por Arthur Rimbaud (1854-1891) y Paul Verlaine (1844-1896), la pareja homosexual más legendaria de la historia de la poesía de nuestra civilización, no entrará en el Panteón de hombres ilustres de Francia, donde reposan los restos mortales de Voltaire, Rousseau y Víctor Hugo, entre otros.

El comité organizador del acto de toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris ha anunciado a través de las redes sociales que Lady Gaga será la encargada de interpretar «The Star Spangled Banner» en la ceremonia de juramento. También cantará Jennifer Lopez, y participarán en el evento la bombero Andrea Hall, que liderará el Juramento a la Bandera, la joven poeta Amanda Gorman, que recitará un poema, y el padre Leo O'Donovan y el religioso Dr. Silvester Beaman.

Soplar sobre las ascuas y los prejuicios de la leyenda negra es un ejercicio natural que muchos militantes de la izquierda populista realizan para entrar en calor. En el caso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a esa inercia se suman los insondables efectos que le pudo causar el regalo que le hizo Pedro Sánchez hace ahora dos años: el acta de nacimiento de su abuelo en Cantabria. «Prueba de los lazos entre ambos pueblos», dijo nuestro presidente, consciente o no de que aquel papel era también la paradoja que vino después: ¿Pedir perdón el Obrador de España al Obrador de México?

La cultura está pagando un precio muy alto en estos tiempos del Covid. En particular, los museos han sufrido dos cierres forzosos, el primero en marzo y luego en octubre hasta hoy. Las visitas se han reducido más del 80 %. El dramático colapso de los museos tiene repercusiones en todo el entorno de las instituciones culturales. Un caso emblemático es el del cierre de museos en Venecia. Al no haber turistas, el alcalde, Luigi Brugnaro, decidió cerrar los museos municipales hasta el 1 de abril, suscitando un alud de críticas en Italia, con repercusión internacional. El regidor ha replicado a las críticas: «No hay turismo y abrir los museos es inútil, porque se malgastan recursos». Es un triste comentario, porque en cierta forma desprecia a los venecianos al cerrarles las puertas de sus propios museos y exposiciones.

Lleva algún tiempo Albert Boadella seducido por la música y, más concretamente, por la ópera, una forma de teatro, dice, que apela a las emociones, a los sentimientos, y no tanto a los aspectos psicológicos. Era cuestión de tiempo para que fijara su atención en la figura probablemente más legendaria de la historia de la ópera: Maria Callas. Ella es la protagonista de «Diva», el espectáculo que se estrena hoy (Filomena mediante) en los Teatros del Canal, que recuperan su actividad después del parón obligado por la nevada. «Este espectáculo tiene una característica especial -advierte Boadella-; yo no había escrito ninguna obra sobre una mujer. Además es el único texto que he escrito sin ninguna sátira ni ironía, y sin ninguna broma. No hay humor, es una tragedia. Como si fuera el argumento de una ópera».