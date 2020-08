Últimas noticias y última hora de hoy viernes, 14, agosto 2020 en España Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 14 de agosto del 2020 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día viernes, 14 de agosto en el mundo y en España:

El Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, ha confirmado la presencia del virus de Crimea Congo en las muestras enviadas correspondientes a un varón que fallecía el martes, 11 de agosto, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos cuya denuncia ha motivado la apertura de una causa penal por malversación, ha publicado un hilo de mensajes en Twitter en los que afirma, en referencia a Pablo Iglesias, que «el 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido». «Presuntamente, claro», añade.

No lo prohíbe expresamente, pero de hecho en Castilla y León no está permitido fumar en la calle ni en las terrazas de los bares desde el pasado 18 de julio si no se guarda la distancia social de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios de Covid-19. Así lo ha recordado este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha recordado que la normativa aprobada entonces para intentar frenar el avance del virus ya lo incluía.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha optado por el silencio ante los escándalos sobre la financiación irregular de sus formación política. Desde el 10 de agosto su cuenta en Twitter no recoge ningún comentario sobre la investigación que se ha iniciado sobre posibles delitos de malversación por parte del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha notificado este jueves cuatro muertes por Covid-19 en hospitales y 720 nuevos casos registrados en la últimas 24 horas.

Una de las barriadas del municipio mallorquín de Esporles, en concreto Sa Vilanova, celebrará este próximo sábado una charanga bajo el lema «Fora els Borbons» («Fuera los Borbones»). El ayuntamiento de dicha localidad se encuentra presidido ahora por la ecosoberanista de MÉS Maria Ramon, quien ha explicado este jueves a ABC que el citado acto satírico no ha sido organizado por el consistorio, sino por la comisión de fiestas de Sa Vilanova.