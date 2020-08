Últimas noticias hoy viernes, 14 de agosto del 2020 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 14 de agosto del 2020 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

En las últimas 24 horas se han registrado 2.935 casos de coronavirus, 1.245 más que la cifra aportada ayer por el Ministerio de Sanidad (1.690). En total, el número de casos en España asciende a 337.334, 7.550 más que ayer. Como la Comunidad de Madrid «no terminó ayer de cargar los datos el aumento de casos de ayer a hoy es mayor que otros días», justificó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Durante las últimas 24 horas se han registrado en España 2.935 nuevos contagios.

El «acuerdo del siglo» que anunció Donald Trump no ha traído la paz entre israelíes y palestinos, pero el presidente estadounidense sorprendió al mundo este jueves al anunciar otro «histórico acuerdo de paz», esta vez entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU). «El primer ministro Benjamín Netanyahu y el jeque Mohamed bin Zayed, vicecomandante supremo de los Emiratos Árabes Unidos, conversaron hoy y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos», recoge el texto de un pacto cuya primera consecuencia es que el Estado judío frena su plan de anexión de Cisjordania.

El Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, ha confirmado la presencia del virus de Crimea Congo en las muestras enviadas correspondientes a un varón que fallecía el martes, 11 de agosto, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos cuya denuncia ha motivado la apertura de una causa penal por malversación, ha publicado un hilo de mensajes en Twitter en los que afirma, en referencia a Pablo Iglesias, que «el 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido». «Presuntamente, claro», añade.

No lo prohíbe expresamente, pero de hecho en Castilla y León no está permitido fumar en la calle ni en las terrazas de los bares desde el pasado 18 de julio si no se guarda la distancia social de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios de Covid-19. Así lo ha recordado este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha recordado que la normativa aprobada entonces para intentar frenar el avance del virus ya lo incluía.