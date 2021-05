Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del viernes, 14 de mayo del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en internacional. Descubre las últimas noticias del día 14 de mayo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Descubre la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Italia tiene un jefe de Gobierno sin coste alguno. El primer ministro, Mario Draghi (Roma, 73 años) ha renunciado a toda remuneración. El presidente de la República Sergio Mattarella lo llamó el pasado 2 de febrero para formar Gobierno, tomando posesión del cargo el 13 del mismo mes. El documento con el que Draghi renuncia a su salario ha sido publicado en la web del Palazzo Chigi, junto con su currículum y su declaración de impuestos para 2020.

Colonial Pipeline, la compañía que opera el gran oleoducto que ha dejado sin combustible a buena parte del sureste de EE.UU., pagó un rescate de 5 millones de dólares a los ‘hackers’ que penetraron sus sistemas informáticos y que provocaron la interrupción del servicio. Así lo han asegurado a ‘Bloomberg’ dos fuentes conocedoras de la transacción, después de que la compañía hubiera filtrado a la prensa durante toda la semana que no había pagado ni pensaba hacerlo.

El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, acudió ayer al Real Instituto Elcano para hablar sobre su nuevo libro ‘European Foreign policy in time of COVID-19’ y dar su visión acerca de los duros acontecimientos que están teniendo lugar entre palestinos e israelíes. Ante la escalada de violencia durante los últimos días en Oriente Próximo, Borrell dejó claro ayer el papel de la UE. «Llamamos a que termine el conflicto pero, ¿quién tiene capacidad de presión sobre Israel? Solo EE.UU. Hace tiempo que Europa no la tiene», afirmó. Según el político, Estados Unidos es el único que puede dar una solución, «suponiendo que quiera» ya que la UE no tiene capacidad para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. «No se le pueden pedir peras al olmo», recordó el alto representante en su intervención.

Terror. La voz de Isaac Ogloblin se entrecorta al otro lado de la línea. No es un problema del teléfono, es que el pánico dificulta su respiración. Jadea. Luego empieza a hablar de forma desatada.

Pese a que en un discurso en el 2010, justo antes de las elecciones generales, David Cameron criticó duramente lo que llamó «cabildeo corporativo secreto», once años después el ex primer ministro ha tenido que responder este martes a las preguntas de los parlamentarios de dos comités distintos -del Tesoro y de Cuentas Públicas- sobre su relación con la financiera Greensill. «Todos sabemos cómo funciona», denunció en aquel entonces, y detalló: «Los almuerzos, la hospitalidad, los susurros al oído…» y mencionó concretamente a «los exministros y e asesores a sueldo que ayudan a las grandes empresas a encontrar la manera correcta de salirse con la suya». Pero como por la boca mueren los peces, y también los políticos, ha tenido que confesar que la financiera Greensill, que presuntamente lo contrató precisamente para hacer lobby a su favor, le pagaba «más que lo que ganaba como primer ministro». Eso sí: insistió en que no hizo nada malo al «cabildear» para la compañía, para la que empezó a trabajar dos años después de dejar el poder.